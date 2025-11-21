¿Tienes un apellido vikingo? Descubre si tu familia tiene raíces de los legendarios nórdicos

¿Alguna vez te has preguntado si tu apellido viene de algún linaje sorprendente? Los vikingos no solo conquistaron territorios, también han dejado huella en los apellidos que persisten hasta hoy incluso en México.

¿Qué hace que un apellido sea “vikingo”?

Los apellidos vikingos suelen tener raíces en el nórdico antiguo, donde muchos se formaban tomando el nombre del padre y agregando un sufijo como “-son” (hijo de) o “-sen” (versión danesa) para los varones, o “-dóttir” para las mujeres, aunque esta última ya es menos común hoy en día.

Además, algunos apellidos están vinculados a elementos geográficos como colinas, valles o istmos, lo cual tiene mucho sentido considerando los paisajes escandinavos.

Apellidos que podrían revelar tus raíces vikingas

Aquí te va una lista con algunos de los apellidos más clásicos que podrían apuntar a un linaje vikingo:

Aas / Aasen — Significa “colina” o “montaña” en noruego

— Significa “colina” o “montaña” en noruego Bakke / Bakken — Relacionados con “laderas” o “suelo”, reflejando la topografía escandinava

— Relacionados con “laderas” o “suelo”, reflejando la topografía escandinava Christensen / Danielsen — Sufijo “-sen” significa “hijo de”; “hijo de Christen” o “hijo de Daniel”

— Sufijo “-sen” significa “hijo de”; “hijo de Christen” o “hijo de Daniel” Dahl — Literalmente “valle”; simboliza un linaje que viene de la tierra y la naturaleza

— Literalmente “valle”; simboliza un linaje que viene de la tierra y la naturaleza Edvardsen — “Protector de la riqueza”, nombre con origen noble

— “Protector de la riqueza”, nombre con origen noble Eide — Viene de “eið”, que significa “istmo”

— Viene de “eið”, que significa “istmo” Fredriksen — “Príncipe de la paz”

— “Príncipe de la paz” Gulbrandsen / Gundersen — El primero significa “espada de Dios”, el segundo “batalla / ejército”

— El primero significa “espada de Dios”, el segundo “batalla / ejército” Hagen — “El jardín”; como si tus antepasados hubieran vivido en una granja

— “El jardín”; como si tus antepasados hubieran vivido en una granja Iversen — “Guerrero del arco” o “arquero”

— “Guerrero del arco” o “arquero” Jacobsen / Jakobsen — “Hijo de Jacob / Jakob”; con influencias hebreas y nórdicas

— “Hijo de Jacob / Jakob”; con influencias hebreas y nórdicas Karlsen — “Hombre libre”; un nombre poderoso y lleno de significado

— “Hombre libre”; un nombre poderoso y lleno de significado Larsen — Viene de “Lars”, y significa algo así como “coronado con laureles”

— Viene de “Lars”, y significa algo así como “coronado con laureles” Nielsen — Variante de Nicolás; “victoria del pueblo”

— Variante de Nicolás; “victoria del pueblo” Ødegård / Odegard — “Granja abandonada”

— “Granja abandonada” Olsen — “Hijo de Ole”; Ole es una forma antigua de Olaf

¿Y si tu apellido no está en la lista?

No te desanimes: no todos los descendientes vikingos tienen un apellido que grite “Hola, soy un vikingo”. Además de que la herencia genética es compleja.

Un estudio reciente de ADN demostró que los vikingos no eran un grupo homogéneo, sino que mezclaban muchas etnias: agricultores, cazadores, incluso poblaciones de la estepa euroasiática.

Así que, aunque tu apellido no esté en la lista, aún puede que tengas ancestros vikingos.