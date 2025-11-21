¡Ya abrió el Polly Pocket Café! Esto es todo lo que tienes que saber sobre la experiencia miniatura más dulce, nostálgica e instagrameable del momento

¡Paren todo! Si creciste jugando con las cajitas miniatura de Polly Pocket, prepárate para enloquecer, porque tu infancia acaba de materializarse. El primer Polly Pocket Café oficial del mundo ya abrió y está en Monterrey, es exactamente tan adorable, colorido y nostálgico como lo imaginabas.

¿Dónde está y cómo llegar al Polly Pocket Café?

Así es, querida millennial, el mágico universo a tonos pastel de Polly Pocket llegó a Park Point Cumbres, justo en la Avenida Paseo de los Leones 99, dentro del quinto sector de Cumbres Elite, Nuevo León.

¿Cuáles son los horarios del Polly Pocket Café?

Este café temático noventero abre todos los días de 13:00 a 22:00 horas, perfecto para una tarde entre amigas, una cita girlie o compartir con tu familia un momento muy retro.

Un universo mini hasta en el menú

Al entrar, sentirás que llegaste a una de esas cajitas con cierre de conchita que tanto amabas, los colores pastel dominan el espacio, hay muebles peculiares, rincones para tomar fotos y hasta muñecas gigantes para sentirte dentro de tu set favorito. Los rumores aseguran que el personal te llama “Polly”, como si ya formaras parte de ese mundo miniatura.

Menú de una autentica Polly

La oferta gastronómica es tan cute que parece sacada de un sueño pequeño:

Mini postres: pavlovas, macarons, brownies sin gluten, tiny cakes súper coloridos

pavlovas, macarons, brownies sin gluten, tiny cakes súper coloridos Bebidas temáticas: cafés servidos en tazas rosa o moradas, slushies morados o rosas y bebidas que cambian de color como por arte de magia (“Skylight” y “Berry Burst”)

cafés servidos en tazas rosa o moradas, slushies morados o rosas y bebidas que cambian de color como por arte de magia (“Skylight” y “Berry Burst”) Bocados ligeros: mini sándwiches, bocadillos salados en tamaño mini, todo con el toque Polly

Además, el ticket promedio ronda los $200 pesos, según reportes, lo que lo vuelve una opción accesible para vivir esta experiencia única.

Shopping y recuerdos: la tienda Polly Pocket dentro del café

No solo vas a comer rico, sino también a llevarte pedacitos de tu infancia. El café tiene una tienda con artículos oficiales de Polly Pocket: tazas, gorras, sets de maquillaje, muñecas… todo con esa vibra mini y nostálgica que te va a hacer querer comprarlo todo.

Esta es la primera cafetería oficial de Polly Pocket en todo el mundo. Eso convierte a Monterrey en un destino obligado para fans de la marca, amantes de experiencias temáticas y turismo nostálgico. Además, refuerza la escena de lugares instagrameables de la ciudad.