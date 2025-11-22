La Granja VIP: Funan en redes sociales a Eleazar Gómez por violencia en contra de César Doroteo

Momento en el que inicia la discusión entre Eleazar Gómez y César Doroteo Captura de pantalla

Eleazar Gómez, actor y cantante cuya vida ha sido marcada por polémicas legales, enfrenta una nueva ola de críticas en redes sociales. Esta vez, por un episodio en La Granja VIP donde arremetió verbalmente contra César Doroteo, conocido como “Teo”, con quien anteriormente ya había tenido un primer altercado.

Todo sucedió cuando Eleazar entró a una sala en la que César Doroteo se encontraba charlando con Sergio Mayer Mori. De inmediato, Eleazar sospecho de un supuesto complot y a partir de ese momento, inició una retahíla de reclamos.

César expresó a Eleazar que no tuviera miedo, “Porque el miedo es lo que te hace estar así”, de inmediato el aludido replicó “César, llevo aquí seis semanas nominado, yo no tengo miedo, el miedo lo tienes tú”, enseguida se va molesto y Doroteo insiste “Porque llevas esas mismas seis semanas echándome pedo”.

En uno de los momentos más acalorados, Eleazar dijo a Doroteo “Tú no representas nada, no te equivoques, no estás representando absolutamente a nada...Tú lo único que eres es un falso y un hipócrita” A lo que César Doroteo sólo atina a responder “Yo nunca he dicho eso”...“Pero al parecer tú tienes mucho miedo de que represente algo que no te gusta”.

En primera instancia, usuarios en redes sociales han acusado a Eleazar Gómez de homofóbico al argumentar que invisibiliza a Doroteo, quien es la única persona abiertamente LGBT dentro del reality, La Granja.

Y es que Eleazar insistió “Tú no estás representando a nadie de la comunidad (...) yo he estado siempre con la comunidad y la comunidad me adora...Yo respeto y quiere a la comunidad, ¡Tú no eres nada, tú no eres nada!

No conforme con ello, Gómez, con la intención de reforzar sus argumentos, señaló que la comunidad LGBT lo tiene en un lugar especial dentro de la comunidad: “A mí la comunidad gay me adora, y me ha adorado desde que soy un niño”, increpó Eleazar.

Irónicamente, Eleazar ha expuesto un par de veces que los participantes de La Granja se han apartado de él, dadas las acusaciones que pesan en su contra sobre violencia de género, las cuales lo llevaron a pisar la cárcel durante casi cinco meses en prisión preventiva.

Por si fuera poco, a Eleazar los han vinculado sentimentalmente con el influencer Mario Moncada, hijo de Iván Roberto Sierra Medel, funcionario federal, con quien se le vio en un viaje en yate. Asimismo, Se le ha vinculado con Ian González, con quien tiene un proyecto musical y es el mismo que aparecía junto a él en numerosas veces tanto en redes sociales como en eventos públicos.