Vadhir Derbez admite que hay distanciamiento con Christian Nodal: ‘Ya no me habla

Vadhir Derbez y Christian Nodal Especial

Vadhir Derbez rompió el silencio sobre un momento incómodo que se volvió viral durante los Latin Grammy 2025, cuando saludó a Christian Nodal y Ángela Aguilar en la alfombra roja. En una reciente entrevista explicó que el saludo fue breve, que la interacción fue rápida por el agite del evento… y luego soltó una frase que no ha pasado desapercibida: “Nodal ya no me habla”.

Según el actor, la razón detrás de esa desconexión es tan divertida como dramática: asegura que Nodal escuchó su canción “Morrito” y eso provocó celos profesionales. “Desde entonces ya ni me sonríe, ni me dice la palabra”, comentó entre risas.

Aunque tiene un toque de broma, Vadhir también intentó calmar la tensión: dijo que no cree que haya mala intención, sino que se trata simplemente de un saludo entre artistas en medio de una multitud: “Fue muy amena… los respeto, los admiro”, afirmó.

Aun así, las redes sociales explotaron tras sus declaraciones: muchos usuarios retomaron su historial y su estilo bromista para especular sobre si hay una verdadera enemistad o solo un malentendido. Esta no es la primera vez que Vadhir y Nodal se cruzan en titulares, y ahora este distanciamiento alimenta aún más teorías sobre su relación personal y profesional.