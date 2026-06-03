Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 3 de junio 2026: las ofertas que sí convienen para surtir tu despensa

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 3 de junio 2026: las ofertas que sí convienen para surtir el súper y gastar menos

Este 3 de junio de 2026, las promociones del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko volvieron a encender el pasillo de frutas, verduras y productos frescos con descuentos que llegan justo a tiempo para ahorrar .

La cadena de supermercados trae precios especiales en productos perecederos, ofertas temporales y campañas que buscan convertir el súper semanal en una compra más inteligente.

Estas son las ofertas más buscadas del Miércoles de Plaza HOY 3 de junio

Entre los productos que más están llamando la atención aparecen opciones básicas que suelen estar en casi cualquier cocina mexicana.

Frutas y verduras destacadas

Tomate verde sin cáscara desde $19.90 por kilo

desde Jitomate Saladet desde $29.90 por kilo

desde Sandía Charleston con precios especiales desde $10.90 por kilo

con precios especiales desde Cebolla blanca desde $19.90 por kilo

desde Lechuga romana con promoción por pieza

con promoción por pieza Elote blanco con precio reducido

con precio reducido Brócoli con descuento especial

con descuento especial Selección de manzanas con promociones por kilo

Los precios pueden variar dependiendo de la sucursal y disponibilidad, por lo que vale la pena revisar antes de llegar al área de cajas.

Otras promociones que también están dando de qué hablar

Además del área fresca, algunas promociones activas incluyen mecánicas como:

Productos al 2x1

Calcetería para Dama

Libros seleccionados

Productos al 3x2

Todas las Sopas y Arroz deshidratados en sobre

Todos los Frijoles procesados

Galletas Gabi y Suandy

Cereales Nestlé

Pastelitos Marinela

Pan dulce Bimbo y Tía Rosa

Tés La Pastora y Davenport

Tés y Tisanas Golden Hills

Todas las Frutas en almíbar

Toda la Dulcería del departamento de abarrotes (hasta el 14 de junio)

Todos los Jugos, Néctares y Bebidas de fruta

Todos los Blanqueadores

Todos los Jabones de lavandería

Limpiadores multiusos Pinol y Cloralex

Todos los Limpiadores para baño y Pastillas sanitarias

Todos los Limpiadores para vidrios

Jarciería Golden Hills

Aromatizantes Glade

Insecticidas Raid

Jamones Virginia empacados de origen Fud y Zwan

Helados y Paletas Hilanda, Nestlé y Haagen-Dazs

Higiene bucal Oral-B, Arm & Hamer, Therabreath y Sensodyne

Toda la Protección femenina e Incontinencia (hasta el 14 de junio)

Todos los Tintes, Fijadores, Modeladores y Accesorios para el cabello

Cosméticos Renova

Línea Ricitos de Oro del departamento de perfumería de Bebés

Todos los artículos para Viaje del departamento de perfumería

Todo el departamento de Deportes

Productos al 4x3

Botanas sabritas

Cómo aprovechar mejor el Miércoles de Plaza sin terminar comprando de más

Comprar con descuento no siempre significa ahorrar. Para que realmente se note: