Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 3 de junio 2026: las ofertas que sí convienen para surtir tu despensa

Este 3 de junio de 2026, las promociones del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko volvieron a encender el pasillo de frutas, verduras y productos frescos con descuentos que llegan justo a tiempo para ahorrar .
La cadena de supermercados trae precios especiales en productos perecederos, ofertas temporales y campañas que buscan convertir el súper semanal en una compra más inteligente.
Estas son las ofertas más buscadas del Miércoles de Plaza HOY 3 de junio
Entre los productos que más están llamando la atención aparecen opciones básicas que suelen estar en casi cualquier cocina mexicana.
Frutas y verduras destacadas
- Tomate verde sin cáscara desde $19.90 por kilo
- Jitomate Saladet desde $29.90 por kilo
- Sandía Charleston con precios especiales desde $10.90 por kilo
- Cebolla blanca desde $19.90 por kilo
- Lechuga romana con promoción por pieza
- Elote blanco con precio reducido
- Brócoli con descuento especial
- Selección de manzanas con promociones por kilo
Los precios pueden variar dependiendo de la sucursal y disponibilidad, por lo que vale la pena revisar antes de llegar al área de cajas.
Otras promociones que también están dando de qué hablar
Además del área fresca, algunas promociones activas incluyen mecánicas como:
Productos al 2x1
- Calcetería para Dama
- Libros seleccionados
Productos al 3x2
- Todas las Sopas y Arroz deshidratados en sobre
- Todos los Frijoles procesados
- Galletas Gabi y Suandy
- Cereales Nestlé
- Pastelitos Marinela
- Pan dulce Bimbo y Tía Rosa
- Tés La Pastora y Davenport
- Tés y Tisanas Golden Hills
- Todas las Frutas en almíbar
- Toda la Dulcería del departamento de abarrotes (hasta el 14 de junio)
- Todos los Jugos, Néctares y Bebidas de fruta
- Todos los Blanqueadores
- Todos los Jabones de lavandería
- Limpiadores multiusos Pinol y Cloralex
- Todos los Limpiadores para baño y Pastillas sanitarias
- Todos los Limpiadores para vidrios
- Jarciería Golden Hills
- Aromatizantes Glade
- Insecticidas Raid
- Jamones Virginia empacados de origen Fud y Zwan
- Helados y Paletas Hilanda, Nestlé y Haagen-Dazs
- Higiene bucal Oral-B, Arm & Hamer, Therabreath y Sensodyne
- Toda la Protección femenina e Incontinencia (hasta el 14 de junio)
- Todos los Tintes, Fijadores, Modeladores y Accesorios para el cabello
- Cosméticos Renova
- Línea Ricitos de Oro del departamento de perfumería de Bebés
- Todos los artículos para Viaje del departamento de perfumería
- Todo el departamento de Deportes
Productos al 4x3
- Botanas sabritas
Cómo aprovechar mejor el Miércoles de Plaza sin terminar comprando de más
Comprar con descuento no siempre significa ahorrar. Para que realmente se note:
- Haz una lista antes de salir.
- Prioriza productos que sí consumes durante la semana.
- Aprovecha frutas y verduras de temporada.
- Compara precio por kilo y no solo por etiqueta.
- Evita entrar con hambre: el carrito tiene una imaginación peligrosamente cara.