Día Mundial de la Bicicleta: ¿Por qué se conmemora este miércoles 3 de junio?

Día Mundial de la Bicicleta Se conmemora oficialmente cada 3 de junio el día mundial de la bicicleta, una fecha inaugurada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (PEXELS)

La bicicleta no solo tiene una canción por parte de Shakira, también tiene su día conmemorativo.

Cada 3 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha establecida oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de reconocer la longevidad y papel importante que este medio de transporte tiene en el desarrollo sostenible.

Más allá de ser un instrumento de deporte, la bicicleta se ha consolidado en las agendas globales como una solución accesible y limpia para afrontar las dificultades de urbanas, salud pública y crisis climática que padecen las grandes ciudades.

¿Por qué se conmemora el 3 de junio?

El Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora cada 3 de junio por la OMS, destacando a este medio de transporte y su importancia para cada usuario .

Tiene su origen derivado de una fecha previa, puesto que el 19 de abril de 1943, tras el regreso a casa en bicicleta de Albert Hofmann, luego de estar bajo los efectos del LSD.

Por lo que dicho día acerca de este paseo en bicicleta fue para implementar las ventajas del uso de la bicicleta y el apoyo que le da a la salud, al conmemorar este día.

Pero el día 16 de abril del año 2018, la ONU estableció como día oficial el 3 de junio para fomentar el uso de la bicicleta para los beneficios de la salud.

¿Quién inventó la bicicleta?

En 1817, el barón Karl von Drais, proveniente de Alemania, inventó un aparato de madera llamado Laufmaschine, que la prensa bautizó como Draisiana.

Este invento es considerado el antecesor de la bicicleta que conocemos hoy en día, solo que este modelo carecía de pedales y se impulsaba apoyando y empujando los pies contra el suelo.

Este invento nació de una necesidad práctica ya que después la erupción del volcán Tambora en 1815, las malas cosechas elevaron el precio de la avena, por lo que era muy costoso este alimento para los caballos.

Esto impulsó a Drais a crear un medio de transporte personal sin animales.