Backrooms alcanza los 100 millones de dólares en taquilla y rompe récord para A24: ¿Cuáles son sus películas más exitosas?

Backrooms La nueva película de A24 alcanzó los 100 millones dólares en su primera semana de estreno.

En el cine moderno, A24 se ha consolidado como la productora de películas independientes más destacada del medio al revolucionar la industria con proyectos únicos que resaltaron por su libertad creativa, principal elemento que el estudio prioriza desde su fundación en 2012.

La productora generó mayor fama en los últimos años debido a sus thrillers psicológicos y filmes de terror, entre los que destacan Hereditary, Midsommar y The Lighthouse, un puesto que la debutante Backrooms ha llegado a ocupar al tener un arranque exitoso en su primera semana de estreno, acumulando más de 100 millones de dólares en la taquilla mundial y consolidándose como la película más exitosa de A24.

Backrooms se convierte en el debut más exitoso de A24: recauda 118 millones a nivel mundial

El concepto de ‘backrooms’ surgió en el año 2019, después de que un usuario del foro en línea 4chan compartiera una fotografía de una tienda de muebles abandonada en Oshkosh, Wisconsin; las paredes de amarillo enfermizo, alfombra beige y luces fluorescentes dio una apariencia inquietante.

A partir de esta primera publicación, el internet vio nacer una nueva pesadilla colectiva que fue alimentada por teorías e imágenes inquietantes, la creación de un universo entero que nunca termina de ser explorado, sin embargo, Kane Parsons —director de Backrooms, cineasta que debuta en la industria con 20 años de edad— hizo el intento de plasmar su versión en una serie de YouTube.

El enorme éxito de Parsons en la plataforma de videos atrajo la atención de A24, productora de cine independiente caracterizada por impulsar proyectos innovadores; ahora, el éxito continúa persiguiendo al joven director, ya que Backrooms ha reclamado el primer lugar en la lista de los estrenos más taquilleros del estudio.

Backrooms es una película “extraña, absorbente y profundamente incómoda”, cuyo horror dirigido a explorar la ansiedad persistente de un espacio vacío e incierto nace directamente de internet, por lo que obtener una recaudación debut de 118 millones de dólares en la taquilla mundial convierte al filme de Parsons en un éxito sin precedentes en la historia del estudio.

Actualmente, Backrooms se consolidó como el estreno más taquillero de A24, superando la reciente Marty Supreme —cuyo debut recaudó 96 millones de dólares el diciembre pasado—, y amenaza con seguir incrementando su victoria en las próximas semanas de su paso por los cines del mundo.

Estos son las películas de A24 más taquilleras y exitosas: ¿cuáles llegaron a los premios óscar?

A24 es, posiblemente, el estudio más popular de la industria cinematográfica moderna, especializado desde su fundación en la distribución de cine independiente; su hábito de priorizar la libertad creativa y la innovación en diversos géneros del cine, le convirtió en la casa productora ideal para los proyectos independientes, los cuales la han llevado a ser aclamada internacionalmente.

Entre los filmes más exitosos de A24 destacan Everywhere Everything All At Once y Moonlight, ganadores al Óscar por Mejor Película del Año en sus respectivos tiempos, un premio que arrebataron de grandes productoras líderes en la industria gracias a la original narrativa que cada una aportó, cautivando al público a nivel global.

Al éxito en ceremonias importantes de la industria, se unió Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet, y Lady Bird con Saoirse Ronan en el papel protagónico y Greta Gerwig en la dirección; si bien ninguna de estas películas sostuvo la estatuilla dorada, fueron aclamadas por la crítica y recibieron múltiples nominaciones en la ceremonia.

Sin embargo, la lista de las películas con el debut más taquillero en Estados Unidos de la productora de cine independiente fue modificada por los estrenos que A24 lanzó este 2026, culminando en la siguiente lista:

Backrooms: 81.4 millones de dólares.

81.4 millones de dólares. Marty Supreme: 17.7 millones de dólares.

17.7 millones de dólares. The Drama: 14.4 millones de dólares.

14.4 millones de dólares. Hereditary: 13.5 millones de dólares.

13.5 millones de dólares. Civil War: 12.7 millones de dólares.

A nivel mundial, Backrooms acumuló más de 100 millones de dólares en su debut, por lo que analistas prevén que la cifra siga aumentando en los siguientes días, convirtiéndose no sólo en el proyecto más taquillero de A24, sino en un hito de la industria cinematográfica para apostar por talentos jóvenes.