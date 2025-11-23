Resultados Lotería Nacional: Sorteo Zodiaco Especial 1727 domingo 23 de noviembre

Sorteo Zodiaco Especial 1727 Especial

Este domingo 23 de noviembre, la Lotería Nacional realiza su clásico sorteo Zodiaco Especial 1727 de cada domingo desde el Museo Naval del Puerto de Veracruz, dedicado al Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, con motivo del Día de la Armada de México.

Para quienes ya tienen su ‘cachito’, este domingo el Premio Mayor asignado para esta edición asciende a 11 millones de pesos en una serie.Hoy puede ser tu día...¡Que la duerte esté de tu lado!

Lista completa de resultados del Zodiaco Especial 1727 de la Lotería Nacional

¿Ya tienes tu billete? Estos son los números ganadores:

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco Especial 1727

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 de la Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. Este horario se ha convertido en una tradición para quienes apuestan cada semana por cambiar su suerte de forma legal y transparente.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Superior 2853 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador: