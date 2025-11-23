Resultados Melate, Revancha y Revanchita 23 de noviembre 2025: números ganadores del sorteo 4139

Sorteo Melate Revancha Revanchita Especial

¡Esta noche hay sorteo! Este domingo 23 de noviembre la Lotería Nacional llevará a cabo su clásico Sorteo Melate, en el que muchas personas podrán ganar miles de pesos en premios.

Si ya tienes tu ‘cachito’, en esta nota te decimos cuáles fueron los números ganadores de este Sorteo 4139 y todo lo que debes hacer en caso de ganar un premio... ¡Que la suerte está de su lado esta noche!

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Melate 4139?

La recompensa principal llegó a 441.3 millones de pesos, cifra que se construyó después de múltiples ediciones sin ganador de primer lugar. La ausencia de aciertos previos intensificó el interés del público, estimulando no sólo a los jugadores habituales, también a nuevos participantes atraídos por la magnitud del premio.

Lista completa de ganadores de sorteo Melate 4139

Para quienes no pudieron seguir el evento en directo, la grabación íntegra permanecerá disponible en el mismo canal. Aquí te dejamos los números ganadores:

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4139

La transmisión oficial se realizó desde el canal de YouTube de la Lotería Nacional.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4139?

Como ocurre cada miércoles y domingo, la cita inició puntualmente a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Para concursar, cada persona selecciona de seis a diez números dentro del rango numérico que abarca del 1 al 56. En cada sorteo se extraen seis esferas principales y un número adicional, conocido como complementario, clave para la asignación de categorías secundarias de premio.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4139?

Los jugadores cuentan con varias opciones oficiales para confirmar los números ganadores. La información está disponible en el sitio web de la Lotería Nacional, en puntos de venta autorizados y en el verificador digital, herramienta que permite revisar al instante si un boleto obtuvo premio.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo para ingresar al sorteo principal es de 15 pesos. Los participantes pueden agregar Revancha con una aportación adicional de 10 pesos y Revanchita por 5 pesos más. La apuesta completa queda en 30 pesos para quienes deciden activar las tres modalidades.