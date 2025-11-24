Resultados del sorteo Tris: todos los ganadores de hoy lunes 24 de noviembre 2025

Sorteo Tris de este lunes 24 de noviembre Especial

La Lotería Nacional llevará a cabo esta tarde los sorteos Tris, uno de los concursos de esta institución más populares en todo el país. Si ya compraste tu boleto en unos momentos te daremos a conocer los números ganadores.

Números ganadores del Sorteo Tris

En unos minutos te daremos a conocer los números ganadores del Tris...¡Ponte atento!

Tris del Mediodía:

¿A qué hora es el sorteo Tris?

Los sorteos Tris se realizan de lunes a viernes todo el año después del cierre de ventas que se ejecuta de manera automática y existen tres horarios para este concurso:

Tris del mediodía a las 13:00 horas

Tris de las Tres a las 15:00 horas

Tris Extra 17:00 horas

Tris de las Siete a las 19:00 horas

Tris Clásico a las 21:15 horas

¿Cómo se juega Tris?

Puedes llenar un volante en un expendio de la Lotería Nacional, dictarle tus números a un agente, o dejar que el sistema (Trismático) elija una combinación al azar por ti.

Modalidades de apuesta

Existen varias modalidades de juego, y tu premio dependerá de cuántos números aciertes y en qué orden:

Directa de 5: Eliges 5 números en un orden específico. Ganas si tu combinación coincide exactamente, de izquierda a derecha, con los cinco números ganadores del sorteo.

Directa de 4: Eliges 4 números para las últimas cuatro posiciones. El primer número del sorteo se descarta para esta modalidad.

Directa de 3: Eliges 3 números para las últimas tres posiciones. Los primeros dos números del sorteo se descartan.

Par Inicial o Par Final: Aciertas los dos primeros (par inicial) o los dos últimos (par final) números de la combinación ganadora.

Número Inicial o Número Final: Aciertas solo el primer o el último número de la combinación ganadora.

Combos (7 o 10): Estos te permiten jugar automáticamente en múltiples modalidades a la vez (Directa 5, Directa 4, etc.), aumentando tus posibilidades de ganar.

¿Dónde y cuándo jugar?

Para quienes aún no conocen la dinámica, pueden llenar su boleto en expendios de la Lotería Nacional o en línea a través de miloteria.mx.

Hay cinco sorteos de Tris todos los días del año.

¡Con #Tris tienes 5 oportunidades diarias para ganar en grande! 🤩

Agenda tus citas con la suerte: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 y 21:00 horas ⏰

Juega en línea ahora mismo desde 👉🏽 https://t.co/T1aQNOCIZ4 pic.twitter.com/Y46QpaRGPC — Lotería Nacional (@lotenal) November 24, 2025

¿Cómo cobrar tu premio del sorteo Tris?

Si fuiste ganador del sorteo Tris, deberás acudir al expendio oficial de tu localidad y presentar, junto con una identificación oficial (IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar); el billete o billetes premiados para su validación y seguir los siguientes pasos: