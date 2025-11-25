David Faitelson vs Lilly Téllez: “Esta señora juega ahora a ser Dios”

David Faitelson vs Lilly Téllez La discusión. subió de tono

La confrontación entre David Faitelson y la senadora Lilly Téllez marcó parte de la conversación digital hoy. El periodista deportivo dejó por un momento el análisis deportivo para criticar a la legisladora por un comentario que hizo en redes sociales sobre una pareja gay.

¿Por qué discutieron David Faitelson y Lilly Téllez?

Todo inició con una publicación en X en la que Téllez cuestionó una fotografía que muestra a una pareja gay y su bebé. La imagen, celebrada por miles de usuarios por la diversidad, provocó la desaprobación de Lilly.

“Esto está mal. Aunque esté de moda y sea aplaudido. A pesar de que señalarlo es ‘políticamente incorrecto’, hay que hacer lo realmente correcto y decirlo: Esto está mal: los bebés no son objetos para satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad”, expresó.

Just two dads with their newborn daughter. pic.twitter.com/cPZK10gcZm — TaraBull (@TaraBull) November 24, 2025

David Faitelson saltó en defensa de la pareja y reprobó la posición de la senadora. Para el comunicador, cualquier expresión de afecto que procure el bienestar de un menor merece respeto y protección.

El periodista acudió nuevamente a su cuenta en X para responder a la senadora. Calificó su postura como un ejercicio de autoridad moral injustificado y criticó la manera en que evalúa lo que considera aceptable o inadmisible.

“Está señora juega ahora a ser Dios. Ella sabe lo que está ‘bien’ y lo que está ‘mal’… Cualquier forma de amor genuino debe ser respetado y venerado. Ya me imagino la clase de niñez que tuvo está pobre ‘mujer’. ¿Y estos son los que quieren gobernarnos? — David Faitelson

Usuarios que siguen sus coberturas deportivas celebraron que interviniera en un debate que trasciende su ámbito profesional. Otros le reprocharon su intromisión y como es costumbre, le recordaron el episodio con Cuauhtémoc Blanco, cuando lo golpeó hace algunos años.

Réplica de Lilly Téllez a Faitelson

La senadora respondió de inmediato. En su réplica sostuvo que el verdadero problema radica en prácticas como la renta de vientres y la simulación de procesos biológicos. Aseguró que su crítica no se dirige a las distintas formas de amar, aplica al uso de menores en contextos que, a su juicio, distorsionan la realidad material de la maternidad y la paternidad.

Con un tono irónico, invitó al comentarista de TUDN a enfocarse en los análisis deportivos que lo han llevado a consolidar una carrera de más de tres décadas.

¿Quién es David Faitelson?

Faitelson tiene una trayectoria en los medios deportivos desde finales de los años ochenta, cuando comenzó a trabajar en televisión junto a José Ramón Fernández. Su estilo directo, marcado por confrontaciones, lo transformó en una figura que en redes sociales cuestiona a boxeadores, políticas y su exjefes, como Joserra.