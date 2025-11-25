David Faitelson vs Lilly Téllez: “Esta señora juega ahora a ser Dios”

La confrontación entre David Faitelson y la senadora Lilly Téllez marcó parte de la conversación digital hoy. El periodista deportivo dejó por un momento el análisis deportivo para criticar a la legisladora por un comentario que hizo en redes sociales sobre una pareja gay.
¿Por qué discutieron David Faitelson y Lilly Téllez?
Todo inició con una publicación en X en la que Téllez cuestionó una fotografía que muestra a una pareja gay y su bebé. La imagen, celebrada por miles de usuarios por la diversidad, provocó la desaprobación de Lilly.
“Esto está mal. Aunque esté de moda y sea aplaudido. A pesar de que señalarlo es ‘políticamente incorrecto’, hay que hacer lo realmente correcto y decirlo: Esto está mal: los bebés no son objetos para satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad”, expresó.
Just two dads with their newborn daughter. pic.twitter.com/cPZK10gcZm— TaraBull (@TaraBull) November 24, 2025
David Faitelson saltó en defensa de la pareja y reprobó la posición de la senadora. Para el comunicador, cualquier expresión de afecto que procure el bienestar de un menor merece respeto y protección.
El periodista acudió nuevamente a su cuenta en X para responder a la senadora. Calificó su postura como un ejercicio de autoridad moral injustificado y criticó la manera en que evalúa lo que considera aceptable o inadmisible.
“Está señora juega ahora a ser Dios. Ella sabe lo que está ‘bien’ y lo que está ‘mal’… Cualquier forma de amor genuino debe ser respetado y venerado. Ya me imagino la clase de niñez que tuvo está pobre ‘mujer’. ¿Y estos son los que quieren gobernarnos?— David Faitelson
Usuarios que siguen sus coberturas deportivas celebraron que interviniera en un debate que trasciende su ámbito profesional. Otros le reprocharon su intromisión y como es costumbre, le recordaron el episodio con Cuauhtémoc Blanco, cuando lo golpeó hace algunos años.
Réplica de Lilly Téllez a Faitelson
La senadora respondió de inmediato. En su réplica sostuvo que el verdadero problema radica en prácticas como la renta de vientres y la simulación de procesos biológicos. Aseguró que su crítica no se dirige a las distintas formas de amar, aplica al uso de menores en contextos que, a su juicio, distorsionan la realidad material de la maternidad y la paternidad.
Con un tono irónico, invitó al comentarista de TUDN a enfocarse en los análisis deportivos que lo han llevado a consolidar una carrera de más de tres décadas.
¿Quién es David Faitelson?
Faitelson tiene una trayectoria en los medios deportivos desde finales de los años ochenta, cuando comenzó a trabajar en televisión junto a José Ramón Fernández. Su estilo directo, marcado por confrontaciones, lo transformó en una figura que en redes sociales cuestiona a boxeadores, políticas y su exjefes, como Joserra.