Santos vs Tigres HOY: horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 de Liga MX

La Jornada 6 de la Liga MX baja el telón este sábado con un partido que llega cargado de presión. Santos vs Tigres se enfrentan en Torreón con dos equipos que necesitan darle un giro a su historia reciente, aunque por razones bastante distintas.

Los Guerreros están contra las cuerdas. Después de cinco jornadas, el equipo dirigido por Renato Paiva no ha conseguido sumar un solo punto y acumula cinco derrotas consecutivas. Tigres tampoco presume un arranque espectacular, pero al menos ya logró quitarse de encima el peso de no ganar en el torneo.

¿A qué hora juega Santos vs Tigres HOY?

El Santos vs Tigres comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

El partido se jugará en el Estadio Corona de Torreón, donde Santos intentará aprovechar la localía para conseguir sumar.

¿Dónde ver Santos vs Tigres EN VIVO?

Hay buenas noticias para quienes quieren seguir el encuentro desde casa. En México, la transmisión del Santos vs Tigres en vivo estará disponible por Canal 5 y TUDN, además de la plataforma ViX.

Así que no habrá que hacer demasiada arqueología televisiva para encontrar el partido. Eso sí, conviene tener todo listo antes de las 21:10 horas porque el encuentro promete ser especialmente importante para ambos clubes.

Santos llega con la urgencia al máximo

El panorama de los Guerreros es complicado. Santos perdió sus cinco primeros encuentros del Apertura 2026 y ocupa el lugar 17 de la clasificación, con cero unidades y una diferencia de goles de -7.

La derrota más reciente llegó frente a Puebla, que se impuso 3-2 en Angelópolis. El resultado significó el octavo descalabro consecutivo de Santos contando su racha reciente, por lo que el equipo necesita reaccionar cuanto antes.

Además, jugar en casa tampoco ha sido suficiente para cambiar la historia. Santos perdió sus dos partidos anteriores como local y todavía no consigue marcar en esos encuentros.

Frente a Tigres tendrá, entonces, una oportunidad importante para cortar la mala racha y comenzar a recuperar terreno.

Tigres quiere aprovechar el momento

Los Felinos tampoco llegan para presumir una campaña de ensueño. Antes de la Jornada 6 tenían apenas cuatro puntos y se encontraban en el sitio 15 de la tabla.

Sin embargo, hay una diferencia importante: Tigres ya ganó.

El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich derrotó 2-0 a Atlante en la fecha anterior, con anotaciones de Eduardo Aguirre y Juan Brunetta, y consiguió así su primera victoria del campeonato después de cuatro partidos sin ganar.

Ahora buscará darle continuidad a ese resultado y salir de la zona baja.

Partido: Santos vs Tigres

Fecha: sábado 29 de agosto de 2026

Hora: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Corona, Torreón

Jornada: 6 del Apertura 2026

Transmisión en México: Canal 5, TUDN y ViX