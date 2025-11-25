Fátima Bosch responde a las críticas tras su triunfo en Miss Universo 2025: “Tengo firmes mis valores y esto no me derrumba”

Fátima Bosch se defiende de los ataques de odio en redes sociales Especial

Fátima Bosch ha sido tendencia los últimos días luego de ganar la corona en Miss Universo 2025. Sin embargo, su nombre ha estado en boca de todos, si bien por el logro obtenido en dicho certamen, como por sus compañeras y el público que la han criticado porque supuestamente no merecía ganar.

Y es que, en las últimas horas, han salido a la luz las reacciones de las participantes que estuvieron a su lado las últimas semanas. Algunas de ellas han renunciado a su título; otras más han acusado al certamen de poco transparente sobre sus procesos de selección y algunas más se han unido a la opinión del juez Omar Harfouch respecto a los supuestos tratos que hay entre Bernardo Bosch, padre de la Miss Universo y el presidente del certamen Raúl Rocha.

Este último acontecimiento ha encendido las redes sociales y ha generado una oleada de opiniones y críticas en contra de Fátima y su padre. La ganadora de la edición 2025 ha publicado capturas de pantalla en dónde muestra la agresividad y violencia verbal de la que ha sido víctima, con mensajes de odio como “Qué asco me das y que gran descaro tienes”, “Papi le compra la corona a su hija” o “Espero te mueras mañana”, son tan sólo algunos de los insultos y amenazas que ha recibido la Miss Universo.

Fátima se defiende de los ataques en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Fátima Bosch lanzó un contundente mensaje a través de seis historias, sobre la ola de hate que ha recibido y se defendió: “Gracias a Dios, tengo firmes mis valores y mi autoestima, y esto no me derrumba. Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados. Aunque estos ataques duelen, no me definen”, dijo.

Irónicamente, este mensaje sale a la luz este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que, precisamente, Bosch expone los insultos que ha recibido a través de sus redes personales. En mensaje de la tabasqueña es claro. Se trata de una oleada de bullying y acoso que están repercutiendo en su estabilidad emocional en mayor o menor grado y llamó a la sororidad en este día:

“Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, manifestó vía Instagram.

“Lo que me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país. Hoy estoy aquí para decir algo con absoluta claridad: ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito”.

Cabe destacar que la polémica versa sobre el puesto laboral que ostenta el padre de la Miss Universo en Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa de la que Rocha Cantú recibió una licitación de más de 740 millones de pesos en 2023.

Y es que, a pesar de que no se ha comprobado el supuesto conflicto de intereses que existió al interior del concurso, los usuarios se han quedado con esta narrativa y han aprovechado sus canales personales para fomentar el odio hacia la tabasqueña.

Otra de las inconsistencias la puso en evidencia el músico francolibanés, Omar Harfouch, quien aseguró que durante el certamen se creó un jurado improvisado para seleccionar a las 30 finalistas sin haber hecho una selección democrática basada en una metodología sostenible.

A pesar de ello, Fátima agradeció a las personas que la apoyan antes, durante y después de Miss Universo 2025 “Su luz me sostiene. Su confianza me impulsa. Su cariño me recuerda que no estoy sola”, comentó.