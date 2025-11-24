Omar Harfouch, Juez de Miss Universo, prepara demanda contra el certamen y revelará el fraude en HBO

¿Quién es Omar Harfouch? Especial

En medio de una de las mayores controversias en la historia reciente de Miss Universo, el exjuez del certamen Omar Harfouch ha anunciado que analiza presentar una demanda formal contra la Organización Miss Universo (MUO). Según Harfouch, existen irregularidades graves en el proceso de selección que rodeó la coronación de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, incluyendo un presunto jurado secreto y conflictos de interés.

¿Cuáles son las acusaciones formales de Omar Harfouch?

Harfouch, compositor y pianista, renunció públicamente a su lugar en el panel de jueces días antes de la final del certamen. En su mensaje, afirmó que la MUO había conformado un “jurado improvisado” que se encargó de pre-seleccionar a las 30 finalistas antes de que la competencia llegara al escenario.

Según Harfouch, esta entidad paralela estaba integrada por personas con vínculos personales con algunas concursantes, lo que, a su juicio, configura un serio conflicto de intereses. Además, denunció que los resultados de esa votación secreta se mantienen ocultos y que solo “un individuo” tiene acceso a la lista completa.

Tras su salida, Harfouch reveló que ha buscado asesoría legal y “uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York” está evaluando presentar una denuncia ante la Fiscalía General contra la MUO. Los cargos que podría incluir la demanda, según el músico, abarcan fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses, y daños morales y reputacionales.

Omar Harfouch en su avión privado Foto vía Instagram

Harfouch ha sido muy enfático, pues dijo que esperó a ver el resultado del concurso antes de dar el paso legal, puesto que él y su equipo querían tener certeza de la victoria de Bosch antes de lanzar una acción tan contundente. En su discurso, afirmó que su meta es “hacer justicia” no solo por él, sino por todas las concursantes y por la credibilidad del concurso.

Por su parte, la Organización Miss Universo ya reaccionó. Emitió un comunicado en el que niega los señalamientos de Harfouch, asegurando que no existe ningún jurado paralelo ni irregularidad en el proceso: “todas las evaluaciones continúan siguiendo los protocolos establecidos, transparentes y supervisados por la MUO”.

Omar Harfouch contará su verdad en HBO

La cosa no paró ahí, ya que la organización afirmó que Harfouch fue retirado del jurado por “actitudes inapropiadas” y no por su renuncia voluntaria. En ese mismo comunicado defienden la integridad de sus seleccionadas y lamentan lo que consideran “contenidos manipulados” difundidos por Harfouch para dañar su credibilidad.

La respuesta de Harfouch fue contundente: revelará los tratos turbios que existen detrás de Miss Universo. Además, a través de un post vía Instagram, el músico escribió: “Miss México, una falsa” acompañado de un video en el que aparece en medio de una entrevista en exclusiva para HBO América, 24 horas antes de la final de Miss Universo.

En dicho video asegura que Miss México ganaría, porque el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, tiene un negocio con el padre de Fátima Bosch. Todos los detalles se mostrarán en mayo de 2026 en HBO.

“Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar por Fátima Bosh porque necesitan que gane. ‘Porque será bueno para nuestro negocio’, me dijeron”.

Cabe señalar que 3 jueces renunciaron sólo días antes de la competencia final, incluido el presidente del comité de selección, por lo que se ha puesto en duda la credibilidad del certamen debido a esta polémica.

Por si fuera poco, al entrar al feed de Harfouch, los usuarios pueden ver una serie de post en los que se ve a la mexicana Fátima Bosch y a las otras cuatro finalistas y un texto que dice “Si tú hubieras sido juez, en mi lugar, ¿A quién hubieras elegido?“, a manera de ”encuesta" que refuerzan la polémica.

Ahora sólo es cuestión de tiempo para que Harfouch emprenda la demanda y tanto el presidente como los organizadores se defiendan de las acusaciones y, aún más importante, presenten pruebas y transparenten los procesos internos del concurso que dieron la victoria a Fátima Bosch.

¿Quién es Omar Harfouch?

Omar Harfouch es un personaje multifacético: compositor, pianista clásico, activista y empresario. Nacido con raíces franco-liberias, se formó musicalmente en Ucrania, donde estudió piano en la Academia Musical Glinka de Dnipropetrovsk.

Además de su carrera artística, Harfouch ha tejido una trayectoria en los negocios y es conocido por su influencia en varios círculos internacionales. Está casado con la modelo y editora de moda Yulia Harfouch, y ha mantenido una presencia relevante tanto en el mundo del entretenimiento como en el activismo.