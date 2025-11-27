Black Friday 2025: ¿a qué hora inician las ofertas y que tiendas participan en México?

Black Friday

El Black Friday 2025 está por llegar y miles de consumidores en México se preparan para aprovechar uno de los eventos de descuentos más importantes del año. Este 2025, la jornada de ofertas se celebrará el viernes 28 de noviembre, fecha en la que comercios físicos y plataformas digitales lanzarán promociones especiales para adelantar compras navideñas.

Las tiendas en línea darán el banderazo inicial desde la medianoche del jueves 27 al viernes 28 (00:00 horas), cuando comiencen a liberarse los primeros descuentos y cupones. En el caso de las tiendas físicas, la mayoría abrirá sus puertas entre las 9:00 y 10:00 de la mañana, aunque algunos supermercados y cadenas de electrónica podrían comenzar más temprano para atender la alta demanda.

¿Qué tiendas participan en México?

Diversos comercios ya confirmaron su participación en el Black Friday 2025. Entre los principales se encuentran Amazon México, Mercado Libre, Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club, Liverpool, Coppel, Elektra, Sears, Suburbia, Shein, Temu y AliExpress, además de marcas de moda y deportivas como Adidas, Nike y Puma, que también ofrecerán rebajas especiales durante el fin de semana.

Este año, varias cadenas ampliarán el periodo de descuentos bajo el formato Black Weekend o Black Week, extendiendo promociones desde días previos y hasta el lunes siguiente, coincidiendo con el Cyber Monday 2025, lo que permitirá a los consumidores encontrar precios competitivos durante más tiempo.

Para sacar el máximo provecho, se recomienda preparar listas de artículos, comparar precios con anticipación y revisar condiciones como garantías, disponibilidad y costos de envío. Con el aumento de ventas digitales, los expertos también aconsejan monitorear ofertas desde la madrugada, cuando se liberan los descuentos más agresivos en línea.