Demolerán teatro Manolo Fábregas tras seis siglos de historia y cultura en CDMX

Teatro Manolo Fábregas El emblemático teatro de la Ciudad de México, que recibió figuras de la talla de María Félix y Silvia Pinal, será demolido tras seis décadas de historia cultural

En el paso de la humanidad por el planeta Tierra, no son únicamente las figuras de hombres y mujeres quienes protagonizan las andanzas que nutren la historia, la cultura y el arte de cada país, sino que el papel también puede ser designado a monumentos, edificios, sitios emblemáticos que han servido como testigos silenciosos de lo efímero e inmortales —o casi inmortales— compañeros del tiempo.

Para algunos, el adiós resulta una lejana realidad, convirtiéndose en maravillas reservadas y frecuentemente restauradas para su preservación, como es el caso de los templos griegos o el Coliseo Romano.

Sin embargo, también existe el grupo de estructuras que no corren la misma suerte una vez que el destello que alguna vez tuvieron en el pasado parece haberse extinguido en la contemporaneidad.

Ése es el caso del Teatro Manolo Fábregas en la Ciudad de México, un recinto de cultura que ha existido por más de un siglo y que, al día de hoy, presenta un aviso que anuncia su próxima demolición.

¿Por qué demolerán el teatro Manolo Fábregas?

El recinto tuvo una remodelación en el año 2017, pero la economía del espectáculo y los profundos cambios de la industria dificultaron que el éxito del pasado resucitará con fuerza, culminando en un anuncio de demolición durante el años presente, 2025.

La polémica surgió cuando, transeúntes habituales de la colonia San Rafael, notaron una manta oficial con sellos de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc que anunciaba “demolición total de 2,352.86 metros cuadrados de construcción”.

Junto al aviso, el teatro tiene también una Cédula de Publicitación Vecinal pegada en el frente, la cual detalla el visto bueno de la Institución Nacional de Bellas Artes con el número 0105-179-15-0034-01-202 del 16 de enero del 2025.

Vecinos y vecinas del histórico escenario de artes escénicas han señalado que la decisión de demoler el teatro está relacionada con la gentrificación, pues han rumorado la posible construcción de departamentos en el lugar que todavía ocupa el recinto.

De acuerdo con Excélsior, quien platicó con la activista y vecina de la alcaldía Cuauhtémoc, Salma Muñoz, la colonia San Rafael tiene un severo problema de gentrificación, por el cual se ha despojado incluso a la gente mayor de sus viviendas.

No obstante, el anuncio oficial en el teatro Fábregas no especifica qué van a construir en el terreno una vez que la demolición se haya realizado.

¿La demolición del teatro Manolo Fábregas puede evitarse?

El debate se levantó rápidamente en la colonia y se extendió a las redes sociales, discursos que han resaltado un aviso importante para los vecinos de la San Rafael, el cual detalla que del 21 de noviembre al 11 de diciembre del 2025, los residentes de la colonia pueden presentar una Manifestación de Inconformidad.

Dicha manifestación, que se opondría a la demolición del teatro Manolo Fábregas, tiene base en el artículo 156 del Reglamento de la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

La historia del Teatro Manolo Fábregas: fundación, obras y legado cultural

Fue construido por uno de los actores más emblemáticos de la Época de Oro de Cine Mexicano y nombrado en honor al mismo, Manolo Fábregas, en el año 1965.

El teatro abrió sus puertas el día 18 de febrero de 1965, inaugurado por la histórica actriz María Félix, quien cortó el lazo rojo del recinto y dio la bienvenida al público con la Cualquier Miércoles, protagonizada por Silvia Pinal, Fernando Soler, Marilú Elízaga y el fundador Manolo Fábregas.

Con más de medio siglo de historia, el recinto teatral también vio desfilar en su escenario figuras artísticas de renombre como Libertad Lamarque, Ángel Garasa y Mauricio Garcés.

La última obra presentada fue Todo el mundo habla de Jaime en el año 2023, un musical adaptación del éxito británico, puesta en escena que honró el propósito de Fábregas al ser uno de los principales propulsores del teatro musical en México.