Muere Emilio, hijo del exjugador Fernando Navarro

Fernando Navarro El exjugador tienen tatuado el nombre de sus hijos (IG Fernando Navarro)

Murió Emilio Navarro Canales, hijo del exfutbolista del León Fernando Navarro. El pequeño, de apenas cinco años, falleció este viernes después de una lucha médica de varias semanas. El Club León confirmó el deceso con un mensaje en sus redes sociales.

¿De qué murió Emilio Canales, hijo de Fernando Navarro?

Emilio enfrentaba un cuadro crítico de falla hepática que, desde inicios de año, exigió atención especializada y un trasplante urgente. Ante la gravedad del diagnóstico, la familia impulsó una campaña para reunir más de tres millones de pesos.

La iniciativa obtuvo respaldo inmediato y puso en marcha una red solidaria que se extendió por todo el país. Aficionados verdiblancos, figuras de la Liga MX contribuyeron a acelerar la recaudación.

El trasplante se realizó en agosto. Durante las primeras semanas, Emilio mostró señales que alentaron al entorno familiar. En la plataforma GoFundMe, sus padres explicaron que el pequeño había recibido su nuevo hígado y que el proceso de recuperación avanzaba con buenas señalas.

La estancia médica se extendió por más de dos meses debido a la fragilidad del caso. Los médicos mantuvieron un seguimiento minucioso mientras el niño respondía a distintas etapas del tratamiento. El 25 de octubre Emilio obtuvo un alta parcial.

Fernando Navarro, conmovido por el avance, compartió un mensaje en el que describió el alta como el primero de dos pasos esenciales rumbo a una recuperación plena. Aun así, el proceso enfrentó obstáculos en los días siguientes. Las complicaciones posoperatorias se intensificaron hasta volverse irreversibles, lo que derivó en su muerte este viernes.

El Club León publicó una esquela que confirmó el fallecimiento. A partir de esa publicación, miles de aficionados del Bajío y de distintos puntos del país compartieron mensajes de cariño y fortaleza para Fernando Navarro y su familia.