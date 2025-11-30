Caravana Coca‑Cola 2025: fecha horarios y la ruta navideña que tendrá por todo México

La Caravana Coca-Cola siempre marca el inicio de la temporada navideña en muchas ciudades de México. Un desfile de camiones iluminados, con música, espíritu festivo, Santa Claus, luces LED, osos blancos y buen ambiente son algo que la caracteriza siempre. Este 2025, el espectáculo regresa con su fuerza característica para marcar el fin de año.

Además, esta edición viene con un toque moderno: la empresa habilitó un chat oficial por WhatsApp para que puedas consultar en tiempo real rutas, horarios y dinámicas. Así, será mucho más fácil planear tu salida navideña.

Ciudades confirmadas para la Caravana Coca-Cola 2025 hasta ahora

Estas ciudades ya tienen fecha para ver pasar la magia de la Caravana Coca-Cola 2025:

Querétaro, Querétaro — sede inaugural: 23 de noviembre

— sede inaugural: 23 de noviembre Acapulco, Guerrero — 2 de diciembre

— 2 de diciembre Saltillo, Coahuila — 7 de diciembre

— 7 de diciembre Mexicali, Baja California — confirmada, aunque la fecha exacta todavía no se define

— confirmada, aunque la fecha exacta todavía no se define Guadalajara, Jalisco — su presencia está asegurada, a la espera de día oficial

¿Cuándo será la Caravana Coca-Cola 2025 en CDMX, Monterrey o León?

Las expectativas están puestas, pero por ahora no hay fechas definidas:

Ciudad de México: aparece como “pendiente de confirmación”

aparece como “pendiente de confirmación” Otras como Monterrey, Nuevo León, León, Guanajuato, Tijuana, Baja California o Toluca, Estado de México también forman parte del “por confirmar”

Es probable que en los próximos días o semanas se anuncien las fechas oficiales.

Recomendaciones si la Caravana pasa por tu ciudad

Mantente atento a los anuncios oficiales ya que las fechas u horarios pueden cambiar

Llega con tiempo: los mejores lugares se llenan rápido

Usa transporte público o comparte auto, ya que habrá muchos cierres viales.

Lleva tu cámara o celular cargado

Ve acompañado con familia o amigos

Si la Caravana pasa por tu ciudad, vale totalmente la pena lanzarse, pues es una forma distinta de empezar la temporada navideña. Además, da chance de reconectar con la ciudad, con la gente y con esos momentos sencillos que terminan siendo recuerdos.