Comerte unos tacos al pastor puede ser más saludable que las barras de granola que te gustan. Esto aseguran los expertos

Si aún piensas que una barra de granola es tu opción más fit y que los tacos al pastor eran una bomba calórica, es momento de ir reconsiderando tu dieta y snacks. Un análisis reciente de la Universidad de las Américas Puebla ha revelado datos que podrían cambiar tu manera de ver ambas opciones.

¿Qué mostró el estudio sobre los tacos?

Los investigadores analizaron la composición de los tacos al pastor y las flautas de cochinita pibil, midiendo factores como:

Humedad

Grasa

Proteínas

Carbohidratos

Minerales

En el caso del taco al pastor, los resultados fueron:

42.5 % de humedad

11.9 % de grasa

20.8 % de proteína

Las barras de granola comerciales suelen tener entre 12 y 20 gramos de azúcar por porción, lo que se acerca o supera lo recomendado en un día completo por organismos internacionales.

En pocas palabras: un taco al pastor con su tortilla de maíz, carne marinada, piña fresca, cilantro y cebolla puede tener menos azúcar y un perfil más equilibrado que muchas barritas “saludables”.

¿Qué hace que los tacos al pastor sean nutritivos?

La tortilla de maíz ayuda a mantener las calorías bajo control

ayuda a mantener las calorías bajo control La carne al pastor (bien marinada) aporta proteína de calidad

aporta proteína de calidad La piña, la cebolla y el cilantro agregan sabor y nutrientes sin necesidad de grasas saturadas

Comparados con los productos ultraprocesados, que muchas veces contienen azúcar, sodio y grasas añadidas para conservarse y saber rico, los tacos tradicionales son, en esencia, comida “real”, con ingredientes reconocibles.

¿Significa que los tacos al pastor son dieta saludable?

El estudio recomienda un consumo moderado, la opción podría ser comer tres tacos al pastor como parte de una alimentación equilibrada, tomando en cuenta actividad física y necesidades individuales.

Y sí, si le echas exceso de salsa, queso, tortillas extras, o comes más allá de lo recomendado, ese taco ya no tiene nada “light”. La clave está en ingredientes auténticos, porciones sensatas y moderación.

En un mundo saturado de snacks “funcionales”, barras energéticas y etiquetas que juran ser “saludables”, este estudio le da un giro a lo que comemos.

Comer unos tacos al pastor bien hechos, con porción moderada y buenos ingredientes, podría ser más nutritivo que muchos productos empaquetados que se venden como saludables.