La magia de la Navidad llega a Acapulco con la Caravana Coca-Cola; te contamos la hora de inicio y la ruta que recorrerá para que no te pierdas el colorido evento

Caravana Coca-Cola Acapulco 2025: Ruta y horario del desfile de este 2 de diciembre

Por Erandi Estrada
La magia de la Navidad llega a Acapulco con la Caravana Coca-Cola, después de casi 15 años de su última visita.
El espíritu navideño de Coca-Cola se apodera de la República Mexicana, con rutas definidas de su emblemática Caravana Coca-Cola en los estados de Querétaro, Coahuila, Baja California y Guerrero, confirmados hasta este momento.

Hoy, martes 2 de diciembre, la magia, luz y color de la caravana arribará al estado de Guerrero, Acapulco, llevando consigo carros alegóricos, personajes alusivos a la época y toda la emoción navideña que el show promete cada diciembre.

¿A qué hora será la Caravana Coca-Cola en Acapulco?

El evento, que regresa a la costera Miguel Alemán después de casi 15 años sin presentarse en la zona, está programada para iniciar a las 19:00 horas de la noche.

Entre las recomendaciones de las autoridades de Acapulco, están:

  • Acudir con tiempo para evitar aglomeraciones.
  • Manténte al pendiente en todo momento de los o las menores de edad que te acompañen.
  • Lleva sólo artículos indispensables.
  • NO intentar tocar ni subir a los carro alegóricos; también, permanece detrás de las barreras de seguridad.
  • Llevar ropa y calzado que te sean cómodos.

El evento no tendrá ningún costo de entrada y está abierto a todo público, a condición de respetar las indicaciones de las autoridades para vivir la caravana navideña de la manera más amena y familiar posible.

¿Cuál es la ruta de la Caravana Coca-Cola Acapulco 2025?

La magia navideña que la Caravana Coca-Cola llevará consigo a Guerrero en su desfile de luces, carros festivos y personajes navideños, cerrará los carriles principales dirección Zócalo-Base en Acapulco.

El punto de la ciudad que marcará el inicio del evento festivo será a la altura del Asta Bandera, avanzando hasta la Glorieta del Centro Internacional de Acapulco.

En caso de querer asistir al evento, toma tus precauciones de trayecto y tiempo para evitar la gran afluencia de personas, ya sea entre las personas acapulqueñas o los turistas que también se acercan a la atracción.

¿En qué otras ciudades se ha confirmado la Caravana Coca-Cola?

Las ciudades que ya tienen confirmación —y algunas de ellas con fecha de exhibición—, son las siguientes:

  • Querétaro, Querétaro: 23 de noviembre, fue la sede inaugural.
  • Saltillo, Coahuila: 7 de diciembre.
  • Mexicali, Baja California: Confirmada, pero a espera de fecha oficial.
  • Guadalajara, Jalisco: Confirmada, pero a espera de fecha oficial.

Por otra parte, estos son las estados que aparecen “por confirmar” dentro de la organización del evento:

  • Ciudad de México.
  • Monterrey.
  • Guanajuato.
  • Estado de México.
  • Tijuana.

