Evento especial de Bad Bunny en CDMX: Spotify comienza a enviar invitaciones a sus “mejores fans”

Spotify Bad Bunny La plataforma de música organizará eventos exclusivos a “top fans” de Bad Bunny alrededor del mundo.

A vísperas del resumen anual de música, Spotify Wrapped 2025, la plataforma de música más famosa de los últimos años ha sorprendido a sus usuarias y usuarios con una invitación para una serie de eventos exclusivos que celebrará la música de nada más y nada menos que el próximo artista del Medio Tiempo en el Super Bowl LX (2026): ¡Bad Bunny!

En redes sociales, se ha difundido la invitación exclusiva que Spotify mostró en la aplicación de las personas consideradas “top fans / top listeners” del artista puertoriqueño, notificando la fecha del evento exclusivo.

¿Cómo recibir la invitación de Spotify para los eventos de Bad Bunny?

La dinámica se reservó únicamente para fanáticas y fanáticos del aclamado ‘Benito’, no sólo eso, sino que fue enviada de forma específica a las personas que cuenten con el compositor como su artista más escuchado en la plataforma.

En caso de que la invitación no haya aparecido en tu inicio de Spotify, a pesar de ser una o uno de los fans que mantiene al cantante en su lista número uno, corre a revisar tu correo, sea la bandeja de entrada o spam, ya que puede que la invitación haya sido enviada por este medio y tú seas una de las personas afortunadas.

¿Qué países están incluidos en los eventos exclusivos de Bad Bunny?

De acuerdo con cuentas seguidoras del cantante y compositor, los países confirmados para estos eventos son —hasta ahora— los siguientes:

Puerto Rico.

México.

España.

No obstante, la mañana de este martes 2 de diciembre, los fanáticos y fanáticas de Francia también han comenzado a recibir la invitación exclusiva.

¿En qué consistirá el evento exclusivo de Bad Bunny organizado por Spotify?

De acuerdo con la invitación que han recibido los y las top listeners del artista puertoriqueño, el evento anuncia que Bad Bunny no estará en el lugar y la fecha indicada, sin embargo, Spotify afirma que, aunque “Benito no estará presente”, a la plataforma le “encantaría que tú estuvieras”.

En la invitación, también informan el acceso limitado que será otorgado por orden de inscripción y cumpliendo los criterios establecidos para participar; el principal de ellos es la mayoría de edad, 18 años en México.

Pese a que no hay mayor información respecto a lo que contendrá el evento exclusivo de cada país, se sabe —hasta el momento— que tiene por objetivo principal celebrar la música de Bad Bunny, así como a sus seguidores y seguidoras, y será grabado por Spotify.

¿Cuándo será el evento exclusivo de Bad Bunny en CDMX?

Se desconoce la ubicación oficial del evento exclusivo en Ciudad de México, sin embargo, fanáticas y fanáticos de Bad Bunny que recibieron la invitación exclusiva en Spotify, han especulado en redes sociales dos datos importantes.

Día del evento: Miércoles 3 de noviembre.

Miércoles 3 de noviembre. Lugar: Chapultepec.

No obstante, las indicaciones son poco claras y ha generado división entre los internautas; una parte, considera que es una noticia fake, mientras que la mayor parte asegura la veracidad debido a que la invitación surgió de la aplicación de Spotify y está difundiéndose en al menos 4 países.