¿Quién es Maxx Morando? El futuro esposo de la cantante Miley Cyrus

Miley Cyrus y Maxx Morando Fuentes de Page Six y People han confirmado que Cyrus caminará al altar por segunda ocasión.

Flowers, de Miley Cyrus, ganó el Premio Grammy a la Grabación del Año en la entrega de 2024, volviéndose rápidamente un himno feminista gracias a su discurso de independencia al narrar la importancia de no necesitar un hombre —o pareja en general— para obsequiarse flores a una misma, resaltando el amor propio durante las relaciones románticas y fuera de ellas.

Sin embargo, el amor propio construido durante la fresca soledad no excluye que una historia de amor toque a tu puerta una vez más, situación que ha llegado a la vida de la famosa cantante, pues fuentes de Page Six y People han confirmado que Cyrus caminará al altar por segunda ocasión.

La pareja fue vista en la premier de Avatar: Fire and Ash de Los Ángeles, filme en el que Miley Cyrus participa como parte del soundtrack.

En la alfombra roja, Cyrus y su actual prometido, Maxx Morando, posaron juntos; entre ellos, resaltó un anillo de oro y diamante que la cantante lucía, dando fin a las especulaciones que surgieron desde noviembre respecto al compromiso.

¿Miley Cyrus está comprometida?

La estrella de ‘Hannah Montana’ se comprometió por primera vez con el actor Liam Hemsworth en el año 2012, sin embargo, dado que su relación pública presentó altibajos de continuas rupturas y reconciliaciones, el compromiso se rompió durante el año 2013 y todo parecía que se mantendría de esta forma.

No obstante, en 2015, la polémica pareja tuvo otra reconciliación y Miley usó su anillo de compromiso nuevamente en el año 2016, promesa que culminó en su boda con el actor el día 23 de diciembre de 2018.

Siete meses después, el ‘cuento de hadas’ finalizó abruptamente cuando anunciaron su divorcio e iniciaron los trámites correspondientes para la separación legal y, finalmente, definitiva entre las dos celebridades.

Sin embargo, la puerta que se mantuvo cerrada durante un tiempo después del divorcio, se abrió con la llegada de Maxx Morando, un músico que cautivó el corazón de la cantante y —en palabras de Miley— la “inspira muchísimo” al describirse sincornizada con él.

¿Cómo ha sido la relación de Miley Cyrus y Maxx Morando?

La aclamada compositora y el músico, que actualmente es su prometido, han mantenido una relación discreta durante cuatro años desde el 2021, fecha en la que se conocieron.

De acuerdo con información que Miley Cyrus ha comunicado a la prensa, ella y Morando se conocieron en una cita a ciegas, conectando por su compatibilidad y gustos en común.

Desde que iniciaron su relación, los fanáticos y fanáticas de la cantante han notado que Cyrus se muestra más cómoda de expresarse y ser ella misma, actitud que ha sido reflejada en las letras de sus canciones Violet Chemistry y Something Beautiful; según especulaciones entre fans de la exestrella Disney, son dedicadas a Morando.

¿Quién es Maxx Morando, el prometido de Miley Cyrus?

El prometido de Miley Cyrus también es músico y, aunque resalta por su especialidad en la batería, es igualmente compositor y productor, habiendo trabajado con su pareja en algunas canciones del álbum Endless Summer Vacation como coautor y productor.

Durante el periodo de 2015-2018, fue el baterista de la banda The Regrettes, pero actualmente se desempeña como miembro, productor y escritor de la banda Liily.

El baterista es menor que su actual prometida por seis años, habiendo nacido el 16 de noviembre de 1998. Mientras Cyrus tiene 33 años de edad, Morando tiene 27; a pesar de esto, la diferencia de años entre ambos no es un impedimento, sino una razón de unión.

“Simplemente no nos tomamos la vida demasiado en serio”, expresó Miley para Harper’s Bazaar en 2024.

No obstante, pese a ser más joven y parte de la ‘Generazión Z’, Morando no es muy cercano a las redes sociales y su presencia en ellas es bastante escasa, enfocando sus intereses en la música y la moda.