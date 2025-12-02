Spotify Wrapped 2025: Todo lo que puedes esperar en tu resumen anual de música

Spotify Wrapped Las innovaciones en la edición de Spotify Wrapped cambian con la entrega de cada año.

El sendero de la agonizante espera por tu resumen musical de 2025 en Spotify, mayormente conocido como Spotify Wrapped desde su creación en 2016, está cada vez más cerca de llegar a su fin con una fecha estimada que no pasará de este viernes 5 de diciembre.

Sin embargo, no es sólo la revelación de tus canciones preferidas del año o artistas más escuchados y escuchadas lo que incrementa la emoción del Spotify Wrapped 2025, sino las expectativas que sus ediciones predecesoras han dejado en los últimos años.

Con divertidas interacciones como Your Aura Color o Listening Characters, esta campaña de la plataforma musical más famosa de la actualidad se ha convertido en un fenómeno del marketing, así como uno de los eventos más especiales para los amantes de la música.

Mientras contamos los segundos en tu compañía para nuestro Spotify Wrapped, te aligeramos la espera contándote todas las novedades que puedes esperar en la edición de este 2025.

Formato stories para compartir en redes sociales

El antecedente de la campaña nació en 2015 bajo el título Year in Music y evolucionó a lo que hoy conocemos como Spotify Wrapped en 2016, aunque la función del resumen musical se limitó a una playlist que recopilaba las canciones más escuchadas por el usuario y usuaria de Spotify en el año.

En 2019, evolucionó a un formato interactivo al estilo historias (stories) que transformó Spotify Wrapped para siempre, dado que esta nueva imagen permitió que los resultados del año pudieran compartirse en Instagram, Facebook y Twitter (X).

Desde entonces, dicho estilo de historias no ha cambiado, al contrario, ha evolucionado con la implementación de distintos sectores especiales para cada año, animaciones, colores y actividades interactivas.

Siguiendo esta línea, es muy probable que tu Spotify Wrapped 2025 presente otra interactiva y colorida recopilación de historias para mostrarte tu resumen anual de música.

Mensaje especial de tu artista más escuchado o escuchada

Los mensajes especiales del o la artista que más escuchaste durante el año de reproducción en la plataforma, se integró a Spotify Wrapped en el año 2023, demostrando ser uno de los elementos más especiales de la edición debut y la siguiente.

La adición de este elemento resultó ser una de las innovaciones más queridas por fanáticos y fanáticas, dado que fue una manera especial de unir a los artistas con las personas que les admiran.

De acuerdo con la convocatoria abierta en la plataforma de música, Spotify Wrapped 2025 Para Artistas, que invita a los músicos suscritos a realizar un video de agardecimiento a sus fans, este 2025 definitivamente tendrás un mensaje especial de aquella persona que aligera tus oídos y vida con su música.

Playlist personalizada: Tus canciones más escuchadas en 2025

Aproximadamente, Spotify deja de registrar tus 'hábitos de escucha’ el día 31 de octubre del año presente, lo que significa que la música registrada en noviembre-diciembre no se integra a la cápsula de tiempo que la plataforma te proporciona en tu resumen anual.

Sin embargo, aún es uno de los elementos más esperados dado que te permitirá revisitar las canciones y artistas que te acompañaron durante todo el año, reproduciendo todo en una sola playlist personalizada en tus gustos más personales.

Cápsula de tiempo: Una playlist para el Tú del Futuro

Tal como sucedió en los años 2023 y 2024, Spotify te permitirá crear una Playlist en Una Botella, o también conocida como la Cápsula del Tiempo.

Esta función te invita a crear una lista de canciones que representen tus emociones, gustos y vivencias en este momento del año, para acceder a ella un año después y revivir las canciones seleccionadas.

Quienes participaron en esta dinámica en enero de 2025, ya pueden acceder a sus canciones del año pasado a través del enlace spotify.com/playlistinabottle en tu aplicación del teléfono.

Spotify no ha anunciado si la dinámica Playlist in a Bottle continuará en su edición del año 2026, después de liberar el Spotify Wrapped 2025, pero tomando a consideración que el elemento de cápsula del tiempo ha resistido dos años, usuarias y usuarios muestran esperanza de que la campaña permanezca.

¿Cuándo saldrá Spotify Wrapped 2025?

De acuerdo con las especulaciones de usuarios y usuarias de la plataforma, tomando en cuenta también las fechas de liberación de las ediciones pasadas y la información de mercado, Spotify Wrapped 2025 se lanzará entre el miércoles 3 de diciembre y el viernes 5 de diciembre.

Las fechas de Spotify Wrapped en los años anteriores desde su existencia como campaña de marketing, fueron:

2019: 5 de diciembre.

5 de diciembre. 2020: 1º de diciembre.

1º de diciembre. 2021: 1º de diciembre.

1º de diciembre. 2022: 30 de noviembre.

30 de noviembre. 2023: 29 de noviembre.

29 de noviembre. 2024: 4 de diciembre.

Debido a que las innovaciones para cada edición de Spotify Wrapped cambian con la entrega de cada año, aún no se conocen los nuevos elementos que se añadirán en la edición 2025, sin embargo, las fanáticas y fanáticos esperan con altas expectativas lo que será su resumen musical este año.

Y tú, ¿sospechas ya quién encabezará tu lista de más escuchados? Haz tus apuestas, mientras el reloj continúa avanzando.