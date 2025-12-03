¿Bill Gates es el nuevo dueño del Oxxo? Te explicamos

¿Bill Gates es el nuevo dueño del Oxxo?

Bill Gates, a través de Cascade Investment, elevó su participación en los ADS de FEMSA hasta 13.27%, luego de una recompra de acciones valuada en 260 millones de dólares. Con este movimiento, el empresario se convierte en el principal accionista institucional en Estados Unidos, mientras la compañía mexicana continúa afinando su estructura de capital. La operación también generó una lectura favorable entre especialistas financieros.

La estrategia de Cascade: ¿Qué motivó la apuesta de Bill Gates por FEMSA?

Desde 1994, Cascade Investment administra la fortuna personal de Bill Gates y financia su fundación. El fondo suele apostar por sectores defensivos como transporte y consumo básico, y ve en FEMSA una plataforma sólida en América Latina gracias a su peso en bebidas y comercio minorista. Gates mantiene 27,887,950 acciones, cifra que no ha variado desde el segundo trimestre de 2025, a diferencia de otros fondos como FMR que han reducido posiciones.

Reacción del mercado: ¿Cómo impactó la entrada de Gates en Bolsa?

Durante 2025, FEMSA suma 510 millones de dólares en recompras aceleradas, después de los 1,000 millones ejecutados en 2024. Analistas de Banorte consideran positiva esta estrategia, ya que ayuda a sostener el precio de la acción al reducir el flotante y contrarrestar presiones negativas previas. La Bolsa Mexicana de Valores también recibió un comunicado que respalda las medidas enfocadas en ofrecer mejores retornos a los accionistas.

Los principales accionistas de FEMSA actualmente son:

• Cascade: 13.27% (27.8 M de acciones)

• First Eagle: 5.95% (12.5 M)

• RBC Global: 2.77% (5.8 M)

• Harding Loevner: 2.73%

• Schroders PLC: 1.81%

Para FEMSA, Gates podría aportar experiencia en optimización operativa y expansión internacional, generando posibles sinergias en retail y logística que refuercen su competitividad. Las recompras continuas también elevan el valor para los accionistas minoritarios, mientras Cascade consolida una posición estratégica en el consumo de América Latina.

Las otras apuestas de Gates en América Latina

Además de FEMSA, Cascade ha reforzado su presencia en empresas mexicanas en años recientes. Un ejemplo es el incremento de su participación en Televisa, que llegó a 6.7% con 20 millones de acciones. En el caso de FEMSA, las recompras han favorecido una mayor concentración entre inversionistas institucionales, alineándose con un portafolio de miles de millones de dólares administrado por el fondo.

A nivel regional, sus inversiones suelen enfocarse en sectores de impacto como fintech, agricultura y microfinanzas, áreas que movilizan miles de millones de dólares. La estrategia del fondo prioriza mercados con alto potencial de crecimiento y marcos regulatorios estables que permitan retornos sostenidos.