Resultados Melate, Revancha y Revanchita miércoles 22 de abril 2026: números ganadores del sorteo 4203

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores miércoles 22 de abril (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4203 se realizó este miércoles 22 de abril, en una edición marcada por la expectativa de la bolsa millonaria que mantuvo a miles de participantes a la expectativa de conocer los resultados y números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4203?

Para el sorteo 4203, el Melate presentó una bolsa acumulada de 109.7 millones de pesos. El crecimiento de este monto responde a la ausencia de ganadores del premio mayor en sorteos recientes. Cuando esto ocurre, el sistema de acumulación provoca que el premio aumente de manera progresiva.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4203

El desarrollo del sorteo Melate 4203 se transmitió en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la emisión, los espectadores observan la extracción de las esferas y el anuncio de cada uno de los números ganadores.

Una vez finalizada la transmisión, el registro completo del sorteo queda disponible para consulta pública, lo que permite revisar cada fase del procedimiento y confirmar las combinaciones obtenidas. A continuación, te presentamos los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados miércoles 22 de abril

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4203?

El sorteo se realizó a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México. Esta hora se ha convertido en una referencia habitual para los participantes que siguen la revelación de los números ganadores.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate consiste en seleccionar entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional, elemento que influye en la asignación de premios secundarios.

Cada boleto participa automáticamente en Melate, Revancha y Revanchita, lo que significa que una sola jugada permite competir en tres sorteos distintos dentro del mismo evento.

La participación simultánea en varias modalidades convierte al sorteo en una alternativa especialmente llamativa dentro de los juegos institucionales administrados por la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4203?

Los resultados oficiales del Melate 4203 pueden verificarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y también en los puntos de venta autorizados.

El sistema digital incorpora un verificador automático que permite introducir la combinación del boleto para confirmar de forma inmediata si existe algún premio asociado.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio base del Melate es de 15 pesos por boleto.cLa modalidad Revancha requiere un pago adicional de 10 pesos, mientras que Revanchita implica 5 pesos extra.

Los participantes que deciden competir en las tres modalidades realizan una inversión total de 30 pesos, con la posibilidad de aspirar a premios en cada uno de los sorteos que integran el concurso.