Exatlón México 2025: ¿Quién se lleva la Batalla Colosal este miércoles 3 de diciembre?

Exatlón México 2025: ¿Quién gana la Batalla Colosal este miércoles 3 de diciembre?

Las emociones siguen al máximo en las playas de Exatlón México este miércoles 3 de diciembre, ya que los equipos azul y rojo vuelven a medirse en la esperada Batalla Colosal, un duelo donde ambos conjuntos llegan con ganas de revancha. A esto se suma que esta semana habrá una nueva medalla en disputa, elevando aún más la intensidad de esta fase del reality deportivo

Un episodio lleno de giros inesperados

El capítulo anterior dejó varias escenas que tomaron por sorpresa tanto a la audiencia como a los atletas, pues las reacciones estuvieron divididas por los resultados. Sin embargo, lo más destacado del programa fue el anuncio del refuerzo más significativo de la temporada, que no tuvo que ver con algún integrante de los equipos.

El refuerzo sorpresa revelado por Rosique

El 2 de diciembre, Antonio Rosique detuvo la competencia con una noticia que emocionó a todos: reveló que será padre por primera vez. La entrega se hizo durante un juego especial donde, al final, globos en tonos rosa y blanco anunciaron que él y su pareja, Michelle Saide, esperan a una niña.

Una nueva medalla en disputa este 3 de diciembre

Para la jornada de hoy habrá una medalla en juego, aunque aún no se confirma si estará destinada a la rama varonil o femenil. Si corresponde a las mujeres, las principales candidatas a conseguirla son Mati Álvarez, Evelyn Guijarro y Paulette Gallardo, quienes han dominado de manera consistente en los circuitos recientes. Ambos equipos llegan con ánimo de revancha: los rojos buscan reafirmar lo conseguido en el Duelo de los Enigmas, mientras que los azules intentan recuperarse tras haber perdido la Villa 360.

¿Quién ganará la Batalla Colosal?

A diferencia de años anteriores, no hay filtraciones confiables que adelanten un resultado, por lo que no existe un pronóstico seguro sobre quién podría imponerse esta noche. El enfrentamiento luce parejo, ya que rojos y azules han mostrado un nivel similar. Para saber con certeza quién será el vencedor, la opción más segura es seguir la transmisión de Exatlón México por Azteca Uno esta noche.