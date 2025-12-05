Las mejores marcas de pavo según la Profeco: ¡Compra calidad esta Navidad!

Profeco informó sobre la calidad de pavos para Navidad Especial

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina, una de las fechas más esperadas para las familias mexicanas, en la que deseamos que todo salga perfecto: luces, regalos, tiempo en familia, risas, sobremesa… y un buen pavo en la mesa.

Sin embargo, encontrar un buen pavo para la cena navideña a veces es todo un reto a superar. Pero antes de lanzarte al súper, vale la pena detenerse un segundo y revisar calidad, sabor y seguridad. Para ayudarte en eso, Profeco acaba de publicar su lista actualizada de los mejores pavos congelados del mercado mexicano. Así que, si quieres que tu cena sea memorable, estas recomendaciones pueden ser justo lo que necesitas.

¿Qué criterios tomó en cuenta Profeco?

Para determinar cuáles pavos merecían ser recomendados, la dependencia consideró: fecha de empaque, color y textura de la piel, forma del empaquetado, caducidad, sabor e instrucciones de cocina.

¿Cuáles fueron las mejores marcas de pavo según Profeco?

Entre las marcas que aprobaron la evaluación destacan:

Butterball: pavo congelado, sin huesos y de tamaño práctico, disponible en tiendas como Walmart, Chedraui y H-E-B.

Pilgrim’s: pavo ahumado de aproximadamente 5–7 kg por pieza, ideal si buscas una opción lista para servir; lo puedes encontrar en Walmart, City Club y H-E-B.

Parson: pavo entero, crudo y natural, óptimo si planeas preparar la cena desde cero; se encuentra a la venta en línea (Mercado Libre / Wild Fork).

Pavo Rey: la opción más accesible y fácil de conseguir, pensada para quienes buscan buena calidad con menor presupuesto; común en tiendas como Soriana.

Profeco recomienda, además de optar por estas marcas, revisar con detenimiento el empaque, la fecha de caducidad y la textura del pavo antes de comprar, pues estos detalles pueden marcar la diferencia en sabor y seguridad.

Saludable. Si consumes pavo, no olvides acompañarlo de abundante verdura y una fuente saludable de grasas como aguacate.

Lo que debes de saber antes de comprar un pavo

Tal vez muchas personas que cocinarán pavo por primera vez no saben con exactitud en qué aspectos deben fijarse para hacer una buena compra. Otros, buscarán mejorar su receta este año. Lo cierto es que la calidad de un pavo está directamente ligado al resultado final. Por ello te dejamos algunas recomendaciones para que este año la revientes con un pavo de alto impacto.

Prefiere pavos con piel de color natural, sin decoloraciones o marcas extrañas.

Verifica que el empaque esté bien sellado, sin filtraciones ni roturas.

No te dejes llevar solo por precios bajos: un pavo barato puede terminar en una experiencia poco satisfactoria.

Planifica con anticipación la logística de descongelado si compras un pavo entero crudo como Parson.

Con estas recomendaciones en mano, puedes acercarte al supermercado con confianza, sabiendo que estás eligiendo bien. Después de todo, la Navidad sabe mejor cuando comes bien… y en paz.