Resuena Dos Equis anuncia fases, precios y beneficios para su edición 2026 en Puebla

Resuena Dos Equis anuncia fases, precios y beneficios para su edición 2025 en Puebla

El festival Resuena Dos Equis 2025 confirmó a sus artistas para la próxima edición en Puebla, y entre los nombres destacan figuras nacionales e internacionales como Rels B, Yandel Sinfónico, Manuel Turizo, Omar Courtz, Ivy Queen, Dei V, De La Rose, Brytiago, MC Davo, Omar Camacho, Luck Ra, Alanis Yuki, Destino, Olivia Wald, La Santa y como invitado especial Víctor Mendivil.

Con este elenco, el evento se perfila como uno de los más fuertes del 2026 en el país.

El festival se realizará el 21 de marzo en el Foro Cholula, en Puebla, un recinto que se ha consolidado como espacio clave para conciertos masivos. La organización anunció que este año buscan superar la edición anterior con un montaje renovado, más experiencias y dos escenarios activos durante más de diez horas de música

Cartel del Resuena Dos Equis 2026 en Puebla

Se activan fases de venta y precios iniciales

Junto con el cartel, Resuena Dos Equis publicó su guía de compra rápida, donde explicó que la venta se hará por fases. Las fases representan distintos momentos de compra: mientras más rápido adquiera el público sus boletos, más bajo será el precio. Cuando se agota la cantidad asignada a cada etapa, automáticamente se cambia a la siguiente y el precio aumenta.

La Fase 1, dada a conocer en redes sociales, arrancará con los siguientes costos:

General: $1,290

$1,290 General+: $2,140

$2,140 VIP: $3,140

Los precios no incluyen cargos por servicio. La venta iniciará este 5 de diciembre a través del portal oficial del festival y Eticket.

¿Cuáles son las zonas y beneficios de cada boleto?

El acceso General incluye entrada al festival con sus dos escenarios, más de diez horas de música, zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica y zona de food trucks.

El boleto General+ agrega el uso de baños privados y entrada exclusiva y rápida, aunque no tiene acceso al área VIP.

Por su parte, VIP ofrece carril de acceso preferente, zona exclusiva con sombra, área lateral en el escenario principal, zona de mesas comunes, baños VIP y food trucks exclusivos.

La publicación del cartel generó una fuerte respuesta en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el regreso del festival y destacaron la combinación de géneros como urbano, reguetón, trap latino y pop. Rels B y Yandel Sinfónico fueron de los nombres más comentados por el público poblano, mientras que la participación de Ivy Queen llamó la atención por su presencia icónica en la música urbana.

Dónde comprar los boletos para el festival Resuena Dos Equis 2026

Los boletos estarán disponibles en la web oficial del festival: https://www.resuenadosequis.com

La organización invitó a los asistentes a revisar con anticipación la guía de compra para evitar contratiempos, especialmente por los cambios de fase que suelen ocurrir rápidamente debido a la demanda.