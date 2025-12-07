Resultados Lotería Nacional 7 de diciembre 2025: ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1729

Sorteo Zodiaco Especial 1729 Este 7 de diciembre se dan a conocer los números ganadores de la Lotería Nacional (Crónica Digital)

El Sorteo Zodiaco Especial 1729 de la Lotería Nacional se celebró este domingo 7 de diciembre con alta expectativa por conseguir el premio mayor de esta edición. Miles de participantes que compraron su cachito se mantienen al pendiente del anunció de los números ganadores.

Esta edición fue dedicada al 30° aniversario del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La conmemoración recordó el papel del Secretariado Ejecutivo, responsable de coordinar y supervisar procesos centrales en la estrategia de seguridad del país.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Zodiaco Especial 1729?

La edición del Zodiaco Especial ofreció un premio mayor de 11 millones de pesos en una serie. Este formato contempla la participación de 120,000 billetes numerados del 00000 al 9999 para cada uno de los doce signos zodiacales. La emisión se realiza en una sola serie y reparte un monto total de 43 millones 384 mil 300 pesos, distribuidos en 22,622 premios en efectivo.

El costo se mantuvo en un valor de 35 pesos y una serie completa alcanza los 700 pesos. La estructura se sostiene en una probabilidad atractiva, ya que uno de cada cinco billetes resulta premiado. Quienes adquirieron una serie compitieron por el premio mayor íntegro, mientras que quienes optaron por un cachito tuvieron oportunidad de recibir hasta 550 mil pesos.

En total, se entregan 600 premios directos y se añaden 20,799 reintegros distribuidos conforme a la mecánica habitual del sorteo.

Transmisión en vivo: resultados del Zodiaco Especial 1729 de la Lotería Nacional

La ceremonia se transmitió desde el salón central de la Lotería Nacional mediante su canal oficial en YouTube. Los niños gritones fueron los encargados de anunciar que el premio mayor se lo llevó el número 2664, correspondiente al signo Virgo.

La grabación permanece disponible para quienes desean revisar el desarrollo del sorteo. Aquí te dejamos los números ganadores:

Números ganadores Sorteo Zodiaco 7 de diciembre Loteria Nacional

¿A qué hora es el Zodiaco Especial 1729 de la Lotería Nacional?

El sorteo comienza a las 20:00 horas, horario habitual en las celebraciones dominicales de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Zodiaco Especial 1729 de la Lotería Nacional?

La confirmación de resultados se encuentra disponible mediante los canales oficiales de la Lotería Nacional. Su portal digital ofrece un sistema de verificación inmediata en el que se ingresa el número adquirido para conocer el resultado de forma precisa.

También es posible acudir a los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país, donde el personal brinda apoyo directo para validar cada billete. Ambos mecanismos consolidan un proceso de revisión confiable y accesible para todos los participantes.