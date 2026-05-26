Monedas del Mundial 2026: guía para saber en qué sucursales bancarias hay disponibles (Banco de México)

El pasado 13 de mayo, el Banco de México compartió el lanzamiento de las Monedas Conmemorativas Copa Mundial de la FIFA 2026, y muchos usuarios se preguntan dónde conseguirlas, pues estarán disponibles en ciertos puntos establecidos.

Para todas aquellas personas que se encuentran bajo los efectos de la fiebre mundialista y estén interesadas en obtener hasta 10 monedas por cada diseño bimetálico, inspiradas en las ciudades sede en territorio mexicano durante el Mundial 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá serán sede, aquí te compartimos la guía paso a paso, de acuerdo con la plataforma del Banco de México, para buscar la institución bancaria más cercana que tenga disponibles estas monedas conmemorativas.

Guía paso a paso: ¿en qué sucursales bancarias hay monedas conmemorativas del Mundial 2026?

El Banco de México puso a disposición de todos los interesados en conseguir las monedas conmemorativas del Mundial 2026 la plataforma UbiCanjeMX, donde podrán consultar cuáles son las sucursales bancarias más cercanas que tienen disponibles.

A continuación te compartimos la guía paso a paso para poder ubicar la tuya:

1. Ingresa a la plataforma “UbiCanjeMX”.

2. Ingresa la entidad o estado donde te encuentras.

3. Ingresa el municipio.

4. Ingresa el código postal.

5. Da clic en “Buscar”.

6. La plataforma arrojará las sucursales bancarias donde hay disponibles monedas conmemorativas del Mundial.

7. Elige el banco y da clic en la opción que más te acomode, donde podrás acceder a la ubicación en mapa.

8. Acude en los horarios establecidos por la institución bancaria.

De acuerdo con el Banco de México, la disponibilidad de las Monedas Conmemorativas Copa del Mundo 2026 estará sujeta a la existencia en cada sucursal y a la demanda diaria de los usuarios.

¿Cómo son las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Este objeto de colección corresponderá a las ciudades que servirán de sede en los partidos asignados a México dentro de la Copa del Mundo de este año.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán quienes alimenten la imagen de las monedas bimetálicas del Mundial.

En el caso de la moneda conmemorativa oficial de la Ciudad de México, en la denominación de 20 pesos, fue creada con un centro plateado donde resalta, en el extremo derecho, el Ángel de la Independencia, que roza el anillo periférico dodecagonal que contiene la leyenda “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026”.

Esta moneda tiene una imagen latente en líneas verticales con la forma de la República Mexicana, y se puede apreciar el detalle del logo de la Copa Mundial 2026 propuesto por la FIFA para este certamen, así como un balón y mariposas flotando y cruzando del centro al perímetro dorado de la propia moneda.

Además, contendrá el microtexto “México triple sede mundialista”, y cada una de las ciudades tendrá sus propios diseños, alineados a las características más representativas de su región.

Monedas conmemorativas del Mundial 2026: ¿cuál es el costo de las monedas de plata y oro?

Hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial el costo de este artículo de colección, pero puede variar dependiendo de la demanda y del material que se elija, ya que habrá versiones disponibles en oro y plata.

Sin embargo, Eneas Mares, especialista numismático, explicó cuál podría ser el costo aproximado de las monedas conmemorativas para la Copa del Mundo 2026 lanzadas por Banxico.

Según Eneas Mares, durante una visita al Banco de México, institución encargada de la creación, distribución y promoción de este artículo, obtuvo información que podría revelar el costo aproximado de estas monedas, que va desde los 1,407 pesos hasta los 19,500 pesos.

De acuerdo con lo compartido en su canal de YouTube Monedas Mexicanas y del Mundo, Mares apunta que el precio de cada moneda dependerá del tipo de metal, de su cotización y de la demanda.

En cuanto a las monedas conmemorativas del Mundial 2026 hechas de plata, el precio aproximado podría ser de 1,407 pesos, mientras que las de oro estarían alrededor de los 19,500 pesos.

Sin embargo, es importante remarcar que el Banco de México no ha publicado de manera oficial el costo fijo de las monedas, y estos precios fueron estimados por el numismático hasta el 19 de mayo, por lo que las cifras podrían variar.