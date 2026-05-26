Las mejores promociones en México por el Día de la Hamburguesa 2026

Día de la Hamburguesa Este 28 de mayo, diversas cadenas y restaurantes independientes en México tirarán la casa por la ventana con ofertas imperdibles para consentir a todos los paladares (PEXELS)

¿Te gustan las hamburguesas? No te puedes perder las mejores promociones de este platillo tan icónico del mundo. Este 28 de mayo es el Día Internacional de la Hamburguesa y en México las ofertas están para dejarte con cara de ¿Qué?

¿Por qué el 28 de mayo es el día internacional de la hamburguesa?

Esta fecha conmemora el nacimiento de uno de los platillos de comida rápida más consumidos a nivel global. Celebra la fusión de la carne picada traída originalmente por inmigrantes europeos desde la ciudad de Hamburgo, Alemania con el clásico estilo estadounidense.

Aunque su origen no está confirmado aún, se dice por ahí que en 1900, un inmigrante alemán llamado Louis Lassen sirvió la primera hamburguesa en Estados Unidos (Connecticut) a un cliente que pidió... algo rápido para llevar.

¿Qué promociones hay en el día de la Hamburguesa en México?

Para celebrar este delicioso día, aquí te muestro las promociones de distintas cadenas de comida rápida.

1- McDonald’s

Lanzaron una fuerte campaña digital. Su clásico Cuarto de Libra costará solo $28 pesos comprando a través de su aplicación.

2-Carl’s Jr

Mantienen su ya tradicional “Burger Day”. En la compra de cualquier combo, te llevas una Famous Star con queso por solo $1 peso.

3-Chazz

Para celebrar en grande, este 28 de mayo activarán un 2x1 en hamburguesas clásicas al consumir directamente en sus sucursales, una oportunidad perfecta para disfrutar de su tradicional sabor al carbón.