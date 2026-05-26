¿Se necesita VISA para el Mundial en México? Información oficial de Migración

Estamos muy cerca de la inauguración del Mundial 2026. El primer partido de esta justa deportiva, se llevará a cabo el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México en donde se enfrentará la selección Sudáfrica contra México.
Este evento que se vivirá de manera conjunta con Canadá y Estados Unidos, ha generado diversas dudas entre los más de 5.5 millones de turistas que asistirán a esta inauguración.
Soy extranjero, ¿Necesito visa para ir al partido de inauguración?
Las dudas más frecuentes entre los aficionados es si se necesita permiso migratorio para poder ingresar al país.
Lo que se debe considerar es que para ingresar a territorio azteca es necesario contar con pasaporte vigente y autorización de viaje en caso de que la ley mexicana establezca que tu lugar de procedencia no requiere de una autorización consular.
¿Qué países SÍ necesitan visa para la inauguración de la Copa del Mundo ?
Te compartimos el listado del Instituto Nacional de Migración en donde podrás corroborar las naciones que sí requieren de un permiso migratorio:
- Afganistán
- Albania
- Angola
- Antigua y Barbuda
- Arabia Saudita
- Argelia
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahrein
- Bangladesh
- Bielorrusia (escrito como Belarús)
- Benín
- Bután
- Bosnia y Herzegovina
- Botsuana
- Brasil
- Brunéi Darussalam
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Camboya
- Camerún
- Chad
- China
- Comoras
- Congo
- Costa de Marfil
- Cuba
- Dominica
- Ecuador
- Egipto
- El Salvador
- Eritrea
- Eswatini (Suazilandia)
- Etiopía
- Fiyi
- Filipinas
- Gabón
- Gambia
- Georgia (escrito como Gerogia)
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Guinea Bissau
- Guinea Ecuatorial
- Guyana
- Haití
- Honduras
- India
- Indonesia
- Irán (República Islámica de Irán)
- Irak
- Islas Salomón
- Jordania
- Kazajistán
- Kenia
- Kirguistán
- Kiribati
- Kuwait
- Laos
- Lesoto
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malawi
- Maldivas
- Malí
- Marruecos
- Mauricio
- Mauritania
- Mongolia
- Montenegro
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nicaragua
- Níger
- Nigeria
- Omán
- Pakistán
- Palestina
- Papúa Nueva Guinea
- Qatar
- República Árabe Saharaui Democrática
- República Árabe Siria
- República Centroafricana
- República de Macedonia del Norte
- República de Moldova
- República del Perú
- República Democrática del Congo
- República Dominicana
- República Federal Democrática de Nepal
- República Popular Democrática de Corea
- Rusia (Federación de Rusia)
- Ruanda
- Samoa
- San Cristóbal y Nieves
- San Vicente y Las Granadinas
- Santa Lucía
- Santa Sede
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leona
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudáfrica
- Sudán
- Sudán del Sur
- Surinam
- Tailandia
- Taiwán, Provincia de China
- Tanzania (República Unida de Tanzania)
- Tayikistán
- Timor-Leste
- Togo
- Tonga
- Túnez
- Turkmenistán
- Turquía
- Tuvalu
- Ucrania
- Uganda
- Uzbekistán
- Vanuatu
- Venezuela (República Bolivariana de Venezuela)
- Vietnam
- Yemen
- Yibuti
- Zambia
- Zimbabue
Países que NO requieren visa para el ingreso a México
En caso de que ingreses de alguno de los siguientes naciones NO requerirá de contar con una visa que acredite tu estadía:
- Alemania
- Andorra
- Argentina
- Australia
- Bahamas
- Barbados
- Bélgica
- Belice
- Bolivia
- Bulgaria
- Canadá
- Chile
- Chipre
- Colombia
- Costa Rica
- Croacia
- Dinamarca
- Emiratos Árabes Unidos
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estados Unidos de América
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Irlanda
- Islandia
- Islas Marshall
- Israel
- Italia
- Jamaica
- Japón
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malasia
- Malta
- Micronesia
- Mónaco
- Países Bajos
- Palau
- Panamá
- Paraguay
- Polonia
- Portugal
- República Checa
- República de Corea
- Rumanía
- San Marino
- Singapur
- Suecia
- Suiza
- Trinidad y Tobago
- Uruguay
Recuerda que ningún visitante quedará exento de presentar la siguiente documentación en el aeropuerto al momento de su llegada:
- Forma Migratoria Múltiple, en la que deberán coincidir tus datos personales.
- Pasaporte o documento de identidad y viaje vigente.
- Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional (en caso de aplicar).