¿Se necesita VISA para el Mundial en México? Información oficial de Migración

VISA para el Mundial en México No todos los visitantes en este Mundial requieren visa para ingresar a México; conoce quiénes sí la necesitan.

Estamos muy cerca de la inauguración del Mundial 2026. El primer partido de esta justa deportiva, se llevará a cabo el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México en donde se enfrentará la selección Sudáfrica contra México.

Este evento que se vivirá de manera conjunta con Canadá y Estados Unidos, ha generado diversas dudas entre los más de 5.5 millones de turistas que asistirán a esta inauguración.

Soy extranjero, ¿Necesito visa para ir al partido de inauguración?

Las dudas más frecuentes entre los aficionados es si se necesita permiso migratorio para poder ingresar al país.

Lo que se debe considerar es que para ingresar a territorio azteca es necesario contar con pasaporte vigente y autorización de viaje en caso de que la ley mexicana establezca que tu lugar de procedencia no requiere de una autorización consular.

¿Qué países SÍ necesitan visa para la inauguración de la Copa del Mundo ?

Te compartimos el listado del Instituto Nacional de Migración en donde podrás corroborar las naciones que sí requieren de un permiso migratorio:

Afganistán

Albania

Angola

Antigua y Barbuda

Arabia Saudita

Argelia

Armenia

Azerbaiyán

Bahrein

Bangladesh

Bielorrusia (escrito como Belarús )

) Benín

Bután

Bosnia y Herzegovina

Botsuana

Brasil

Brunéi Darussalam

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Camboya

Camerún

Chad

China

Comoras

Congo

Costa de Marfil

Cuba

Dominica

Ecuador

Egipto

El Salvador

Eritrea

Eswatini (Suazilandia)

Etiopía

Fiyi

Filipinas

Gabón

Gambia

Georgia (escrito como Gerogia )

) Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Guinea Bissau

Guinea Ecuatorial

Guyana

Haití

Honduras

India

Indonesia

Irán (República Islámica de Irán)

Irak

Islas Salomón

Jordania

Kazajistán

Kenia

Kirguistán

Kiribati

Kuwait

Laos

Lesoto

Líbano

Liberia

Libia

Madagascar

Malawi

Maldivas

Malí

Marruecos

Mauricio

Mauritania

Mongolia

Montenegro

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nauru

Nicaragua

Níger

Nigeria

Omán

Pakistán

Palestina

Papúa Nueva Guinea

Qatar

República Árabe Saharaui Democrática

República Árabe Siria

República Centroafricana

República de Macedonia del Norte

República de Moldova

República del Perú

República Democrática del Congo

República Dominicana

República Federal Democrática de Nepal

República Popular Democrática de Corea

Rusia (Federación de Rusia)

Ruanda

Samoa

San Cristóbal y Nieves

San Vicente y Las Granadinas

Santa Lucía

Santa Sede

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leona

Somalia

Sri Lanka

Sudáfrica

Sudán

Sudán del Sur

Surinam

Tailandia

Taiwán, Provincia de China

Tanzania (República Unida de Tanzania)

Tayikistán

Timor-Leste

Togo

Tonga

Túnez

Turkmenistán

Turquía

Tuvalu

Ucrania

Uganda

Uzbekistán

Vanuatu

Venezuela (República Bolivariana de Venezuela)

Vietnam

Yemen

Yibuti

Zambia

Zimbabue

Países que NO requieren visa para el ingreso a México

En caso de que ingreses de alguno de los siguientes naciones NO requerirá de contar con una visa que acredite tu estadía:

Alemania

Andorra

Argentina

Australia

Bahamas

Barbados

Bélgica

Belice

Bolivia

Bulgaria

Canadá

Chile

Chipre

Colombia

Costa Rica

Croacia

Dinamarca

Emiratos Árabes Unidos

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estados Unidos de América

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Islandia

Islas Marshall

Israel

Italia

Jamaica

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malasia

Malta

Micronesia

Mónaco

Países Bajos

Palau

Panamá

Paraguay

Polonia

Portugal

República Checa

República de Corea

Rumanía

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

Trinidad y Tobago

Uruguay

Recuerda que ningún visitante quedará exento de presentar la siguiente documentación en el aeropuerto al momento de su llegada: