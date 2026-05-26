¿Qué pasó en la Línea B del Metro? Reporte de líneas con marcha lenta este martes 26 de mayo

Metro de la CDMX Esta tarde usuarios del metro reportan atraso significativo en la línea B

De cara al Mundial y con las remodelaciones que no terminan en la red de transporte de la CDMX, esta tarde se reportaron demoras de hasta 20 minutos en la línea B, dirección Ciudad Azteca.

A pesar de que esta ruta no fue seleccionada para tener remodelaciones previas, los atrasos y la alta afluencia de usuarios se están notando este martes por la noche.

¿Qué otras líneas de la limusina naranja presentan retraso en los avances de los trenes?

Toma tus previsiones, diversos comentarios en redes sociales, también se reportan afectaciones en las líneas 2, 3, 7, 8 y 12, debido a las lluvias en la capital. Es necesario recordar que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, reduce las marchas de los convoyes durante las precipitaciones para garantizar un trayecto seguro.

¿Qué ha dicho el STC sobre la demora en la línea B?

A pesar de que la precipitación de lluvia ha disminuido en la ciudad, el reporte de la cuenta oficial de MetroCDMX en “X” (antes Twitter) sigue siendo el mismo, “Se presenta alta afluencia en la Línea B, se agilice el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”. El hecho de que no se dé un reporte claro por parte de las autoridades ha desatado la inconformidad de los internautas.

Se espera que en el transcurso de la noche se agilice el avance de trenes desde las terminales y con dirección al Estado de México, para disminuir la alta afluencia de personas que esperan llegar a casa; asimismo se insta a los usuarios a mantener la calma.