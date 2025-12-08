Álbum Panini del Mundial 2026: ¿cuándo saldrá? Todo esto sabemos Panini ha anunciado nuevos detalles sobre la próxima edición de su álbum para el Mundial 2026 (Panini America)

Como preparativo previo al Mundial 2026, el cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, Panini America ha anunciado que esta nueva versión será la más grande que se ha hecho hasta el momento sobre una Copa del Mundo.

En un evento que se llevó a cabo el pasado viernes 5 de diciembre, para revelar la portada del Álbum Panini de la Copa del Mundo 2026 para Estados Unidos y Canadá, se revelaron nuevos detalles sobre esta edición.

En una publicación en redes sociales sobre este evento, Panini America escribió: “Para millones de aficionados en todo el mundo, cada torneo comienza con la primera estampilla. La Familia Panini inició la Copa Mundial de la FIFA™ 2026 con íconos de EE. UU., leyendas globales y estrellas que aman el juego.”

Debido a que en el Mundial 2026 participarán 48 selecciones, esta edición coleccionable de estampas será la más grande que se ha hecho para una Copa del Mundo.

De acuerdo con diferentes reportes, esta versión contará con un total de 112 páginas para colocar 980 stickers, cada equipo traerá 20 postales, con 18 jugadores, una foto del equipo y otra del escudo.

Cada caja de stickers contendrá 50 sobres, con la novedad de que esta versión incluirá 7 stickers por cada sobre en lugar de los 5 que usualmente contienen, dando en total 350 stickers por caja.

Asimismo, incluye 20 jugadores con stickers extra: oro, plata y bronce para coleccionar.

En este mismo evento se informó que México contará con su propia portada, la cual será revelada próximamente, aunque no se especificó alguna fecha.

¿Cuándo saldrá a la venta y cuánto costará el Álbum del Mundial 2026 en México?

Hasta el momento, Panini no ha anunciado nada referente a la versión del Álbum de estampas del Mundial 2026 en México, aunque en Amazon Estados Unidos estuvo momentáneamente en preventa el álbum.

De acuerdo con los datos publicados por Amazon, el álbum saldrá a la venta el 15 de mayo de 2026, por lo que se espera que la versión en México se venda en las mismas fechas.

Respecto a los precios, durante la preventa en Amazon Estados Unidos, el álbum tuvo un costo de $4.99 dólares, equivalente a $91.10 pesos mexicanos, mientras que la caja de estampas costó $99.99 dólares, igual a $1,825.44 pesos.

Con estos precios, se puede estimar cuánto costará en México el álbum, aunque pueden variar. Para conocer mayor información habrá que esperar a que Panini México lo publique.