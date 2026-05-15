Exatlón México: ¿Quién gana la final hoy, 15 de mayo? Conoce quién gana la final de Exatlón 2026 y a qué hora empieza (Exatlón México)

Esta noche, los finalistas de Exatlón México competirán entre sí para determinar quiénes son los campeones de la novena temporada; conoce quién gana la final de Exatlón 2026.

Tras las semifinales donde resultaron finalistas Mati Álvarez y Evelyn Guijarro (donde esta última derrotó a Paulette Gallardo), así como Mario Osuna y Alexis Vargas (tras la eliminación de Adrián Leo), este viernes se llevará a cabo la Gran Final, donde se determinará quiénes son los campeones de Exatlón México 2026.

Por lo que aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana Exatlón 2026 hoy, 15 de mayo.

¿Quién gana la final de Exatlón 2026, hoy 15 de mayo?

Tras más de 32 semanas de competencia, hoy se conocerá quién será el campeón de Exatlón 2026, en lo que promete ser una competencia completamente reñida.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, quienes ganan la final de Exatlón México 2026 hoy son Mati Álvarez y Mario Osuna, siendo ellos los ganadores de la novena temporada.

De ser ciertos los rumores, esta noche Mati Álvarez ganaría por quinta vez el campeonato de Exatlón México, mientras que Mario Osuna se convertiría en bicampeón del reality.

Mientras que Evelyn Guijarrón, quien mantenía el actual campeonato, y Alexis Vargas, el novato que sorprendió a todos esta temporada, serían los semifinalistas de Exatlón México 2026.

¿A qué hora empieza la Final de Exatlón México en vivo?

El capítulo de la Gran Final de Exatlón México de este viernes 15 de mayo empezará de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Recuerda que puedes seguir también la transmisión en vivo de Exatlón México en la página y aplicación de Azteca Uno.