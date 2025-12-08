La Navidad más espectacular de la Argentina se realizan en Alem, Misiones

La Navidad en Alem Foto: Especial

En cada rincón de la Argentina y del mundo se celebra la Navidad de una manera diferente. Pero sin lugar a dudas hay un lugar que en nuestro país es el más destacado cuando hablamos de esta celebración tan cara a los sentimientos de la cristiandad. Esa ciudad es Leandro N. Alem, que está ubicada al sur de la provincia de Misiones y distante a 90 km de la ciudad de Posadas. En ese lugar se respira Navidad durante todo el año y sus habitantes lograron crear una fiesta que por sus características es única en su estilo en nuestro país y muchos la destacan como un referente en Sudamérica junto a Gramado en Brasil.

La Fiesta de la Navidad comenzó a celebrarse en la ciudad de Leandro N. Alem en el mes de diciembre de 1995. En aquellos inicios, la fiesta tenía rango provincial y daba tímidamente sus primeros pasos a una tradición que se consolidaría con el paso del tiempo.

El alto componente inmigratorio de su población, hizo que converjan en ella una multiplicidad de credos cristianos que ronda la treintena de denominaciones, para una población que supera a los 40 mil habitantes.

La génesis de esta celebración, tuvo como motivación reunir a todas las comunidades religiosas, en torno a uno de los hechos más trascendentes que tiene el calendario litúrgico cristiano. En sus orígenes, la fiesta estuvo circunscripta casi exclusivamente a la realización de encuentros corales de música cristiana, lo que eran alternados con presentaciones teatrales y la decoración de las principales avenidas y el emplazamiento de un gran pino navideño en el centro de la ciudad. Desde aquella fecha fundacional, esta celebración sufrió diferentes cambios en cuanto a su faz organizativa; hasta que en 2011 se la relanzó nuevamente. Para ponerla en valor, se designó a una comisión presidida por el contador Marcelo Horacio Dacher, quien junto a un grupo de destacados colaboradores, tuvo y tiene a su cargo la diagramación y puesta en marcha de este proyecto. Para cumplir con esta tarea, los organizadores creyeron que era necesario ampliar la base de sustentación de este evento e invitaron a todas las iglesias locales, y a diferentes personas e instituciones de la comunidad de Alem (escuelas, cooperativas, artesanos, ONG, ballets, clubs, etc.) a que se sumaran a esta propuesta. La adhesión que cosechó de todos estos actores sociales hizo que la fiesta logre el brillo que finalmente alcanzó.

Tal fue el éxito que tuvo la fiesta desde su relanzamiento, que el 6 de diciembre de 2013 mediante Resolución Nº 508 del Ministerio de Turismo de la República Argentina y luego de su aprobación en el Congreso de la Nación, esta celebración obtiene el título de Fiesta Nacional de la Navidad.

En una charla con este matutino, el presidente de la comisión organizadora, Marcelo Dacher señaló: “En aquellos años todos estaba por hacerse, pero por sobre todas las cosas había que pensar en realizar una fiesta que además de ofrecer numerosos atractivos no perdiera de vista su esencia, que era recordar el nacimiento del Jesús. Ese siempre fue el objetivo fundacional que nos impulsó y es por ello que desde la organización diseñamos todos los atractivos para que fueran llamativos desde lo visual, pero que también hundieran sus raíces en aquella promesa que Dios había hecho a los hombres, de enviar a su Hijo. A partir de esa premisa pensamos en todo: las muestras, los desfiles, los espectáculos y la decoración. Las primeras fiestas se hacían en la Plaza 20 de Junio y como no existían camarines donde los artistas pudieran cambiarse, se usaba el despacho del intendente para tal fin, dada la cercanía que había entre la Plaza y la Municipalidad. Cómo tampoco teníamos pabellones donde hacer las muestras en aquellos años; todo se proyectaba en los locales que pertenecían a la municipalidad y que estaban cercanos a la plaza. La “Muestra de los Pesebres del Mundo” se hacía en la Casa de la Cultura y el Bicentenario, la “Expo Comercial”, en el galpón de Acción Social; y la “Expo Artesanías” en las dependencias de la Iglesia Católica. Todas las calles alrededor de la plaza se cortaban y se transformaban en peatonales. Allí se hacía el desfile de carrozas y además las Iglesias locales tenían sus stands en pintorescas casitas alpinas, donde mostraban el origen de sus credos”.

Alem fue la primera ciudad de Misiones en comenzar a celebrar la Navidad de una manera diferente y a lo largo de estos 30 años esta fiesta no ha dejado de crecer, y se ha transformado en un evento único en su tipo en nuestro país. La originalidad de sus propuestas culturales, la exquisitez de su decoración y la jerarquía de sus espectáculos la han transformado en una de las grandes fiestas de Misiones, que convoca anualmente a miles de visitantes de toda la Argentina y del exterior.

EL SUEÑO DEL PARQUE PROPIO

La fiesta creció tanto en tan poco tiempo, que muy pronto hubo que pensar en otro lugar donde realizarla. Hasta el año 2014 la misma se celebró en la Plaza 20 de Junio; pero a partir de la edición 2015 comenzó a desarrollarse en un predio de 4,5 hectáreas, enclavado en el corazón de la ciudad (Av. Libertador Nº 598), el que fue cedido al municipio a través de un convenio de comodato por la CTM Cooperativa Agroindustrial de Misiones Lda.. Ese espacio fue refaccionado especialmente y cuenta con un entorno natural que lo hace único. Por sus características este es el único parque temático exclusivamente dedicado a la navidad que existe en nuestro país, y que tiene además de sus pabellones dedicados a la religiosidad, toda la alegoría del Papá Noel Litoraleño.

Finalmente y luego de más de diez años de intensas gestiones, el Gobierno de la Provincia de Misiones adquirió ese predio que era propiedad de CTM y se lo cedió en carácter de donación a la Municipalidad de Leandro N. Alem para que finalmente sea la sede permanente de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral.

TREINTA AÑOS DE ESPÍRITU NAVIDEÑO

El Dr. Matías Sebely asumió hace dos años como intendente del Municipio de Leandro N. Alem y hoy nos recibe para comentar diferentes aspectos de esta celebración.

¿Qué significa para Alem la Fiesta Nacional de la Navidad?

Esta es una celebración muy importante para nuestra localidad, porque la misma convoca a diferentes sectores de la sociedad de Alem. Iglesias, escuelas, cooperativas, adultos, jóvenes y niños participan activamente de ella durante todo el año, para que tenga el brillo y realce que cada año alcanza. Además se ha constituido en un producto turístico que genera ingresos para el municipio a partir de los distintos sectores económicos que se potencian a partir de su realización. Dos meses antes de que comience la fiesta, la capacidad hotelera se ve prácticamente colmada, lo que nos obliga en muchos casos a derivar a los turistas hacia otras localidades cercanas. Pero también los sectores conexos que prestan servicios, como el rubro gastronómico, las estaciones de servicios, los campings etc.; también trabajan intensamente. Este año estimamos que más de cien mil personas pasarán durante todo el mes de diciembre con motivo de esta celebración que es nuestra fiesta más importante. Ello implica que el turista que viene, pernocte o no dentro del municipio, gasta aquí y esto tiene un efecto muy positivo dentro de la economía local, pero que a su vez, tal cual lo señaló el Gobernador Hugo Passalacqua durante el lanzamiento que hicimos desde la Casa de Gobierno, esto se irradia a toda la provincia a través del efecto multiplicador que tiene en cuanto a la generación de ingresos. Además de esto hay una cuestión más importante aún y es que en este tipo de celebraciones convergen las familias para compartir momentos que son únicos y que luego quedan grabados para siempre como recuerdos que se atesoran en el corazón. Esta celebración es una de las más importantes del calendario litúrgico cristiano y nosotros como municipio estamos orgullosos de ser anfitriones de este encuentro.

¿Qué rol cumple la Municipalidad de Leandro N. Alem dentro de la fiesta?

La Municipalidad de Leandro N. Alem, es el ente organizador del evento. Todos los años el intendente a cargo de la comuna designa una comisión que tendrá a su cargo la realización de la fiesta. En esa comisión trabajan vecinos de nuestra ciudad, diferentes instituciones locales y también funcionarios del municipio que aúnan esfuerzos en pos de la realización de este evento que cada año nos enorgullece. Adicionalmente el municipio financia también parte de los insumos que se utilizan en el taller de la fiesta, al margen de los elementos descartables que donan los vecinos y que sirven para fabricar los adornos. Además en muchos casos se realizan convenios de pasantías para que los alumnos de las escuelas técnicas de nuestra ciudad, puedan realizar prácticas profesionalizantes en los talleres.

¿Por qué tomó la decisión de que este año todos los días de la fiesta sean gratuitos?

Históricamente nuestra fiesta ha sido gratuita en la mayoría de sus días. En los años anteriores de las diez jornadas, ocho eran gratuitas. Este año teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el país, y considerando además que se cumplen treinta años de la fiesta, he decidido que todos los días sean de acceso libre, para que la gente pueda destinar ese dinero -que originalmente lo reservaría para la entrada- para consumir en los puestos gastronómicos o comprarle a algún emprendedor de la feria de comercial o de artesanías.

¿Qué expectativas tienen para esta nueva edición?

Estamos muy felices y entusiasmados por el enorme interés que despierta esta celebración y esperamos convocar a turistas de toda la Argentina y del exterior. Hemos trabajado intensamente en la promoción de nuestra fiesta a lo largo y ancho de nuestra provincia, pero también en la Feria Internacional de Turismo, donde cerramos acuerdos con diferentes agencias que han incluido a nuestra fiesta como un punto de vista obligado en los recorridos que ofrecen para el mes de diciembre. La jerarquía de los shows artísticos, la gratuidad de todas las jornadas que dura esta celebración –gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia de Misiones, al CFI y al Municipio de Alem- y todos los atractivos que tiene esta fiesta la convierten en un evento único en su tipo a nivel nacional. Así que solo me queda invitarlos a todos a que nos visiten durante todo el mes de diciembre, en el que Alem se viste de Navidad para todos aquellos que deseen visitarla.

UN TALLER DONDE LA FANTASÍA SE CONVIERTE EN REALIDAD

Graciela Haupt, es la encargada de los talleres de decoración de la Fiesta Nacional de la Navidad. Durante todo el año se la ve creando nuevos diseños que luego formarán parte de una fabulosa puesta que se renueva todos los años. Obsesiva y creativa a la vez, Graciela se preocupa para que cada uno de los sectores funcione en una armonía que permita lograr calidad y excelencia en cada pieza producida. Al respecto indicó: “Después que terminamos con la decoración de Semana Santa, me reúno con el presidente de la Comisión de la fiesta, Marcelo Dacher, para definir cuáles van a ser los cambios e innovaciones para esta edición. A partir de eso se arman diferentes bosquejos y vemos que adornos nuevos se van a crear y cuáles de los que ya tenemos hecho se pueden reconvertir para salir nuevamente a la calle. Durante muchos meses reparamos, reciclamos y creamos nuevos adornos, no solo para la ciudad sino también para nuestro parque temático. Quienes nos visiten este año se encontrarán con una decoración que tiene muchos cambios, que ya se notan desde las plazoletas y paseos públicos de la ciudad y que se irradian hasta llegar a nuestro parque temático, que es un lugar único en su estilo en nuestro país”.

Los talleres de la Fiesta de la Navidad son una gran fábrica de fantasías, donde muchas personas (carpinteros, electricistas, decoradores, escultores, metalúrgicos, modistas, artistas plásticos entre otros) aprenden un oficio, y además expresan su talento a través de cada una de las obras que hacen. “Este año trabajamos mucho con flores de plástico que son confeccionadas por diferentes sectores de la comunidad. Ello nos permitió rehacer todos los pinos que usualmente están en la vía pública, además de muchos muñecos nuevos que forman parte de la alegoría infantil que hemos preparado. También ha habido un trabajo muy intenso de restauración en la parte escultórica que implicó un arduo trabajo por parte de diferentes artistas locales que dejaron a nuevo cada una de las piezas bíblicas que se encuentran en las calles y dentro de nuestro parque” señaló la directora del taller.

Cuando uno recorre los abarrotados pasillos del taller de la navidad, se encuentra a cada paso con esculturas, coronas, pinos y adornos de diferentes tipos que maravillan los sentidos. Detrás de cada uno de esos objetos, está el trabajo de personas que de manera anónima ponen todo su talento al servicio de esta celebración. El equipo estable que trabaja en taller durante todo el año, no supera las 20 personas, pero a ellos deben sumársele anónimos colaboradores, que desde las escuelas, iglesias, o grupos de jubilados acercan su colaboración. Graciela recuerda, sus inicios en taller, cuando convocada por Marcelo Dacher, empezó a trabajar en ellos: “Amo a esta fiesta, porque me siento parte de ella. Todos los adornos que se diseñan en el taller durante todo el año, tienen mucho amor, dedicación y esmero. Mi mayor recompensa es ver que he logrado que toda esta gente que me acompaña se hayan transformado en verdaderos artistas a lo largo de estas nueve ediciones”. Por su parte Lidia Aguirre, también es una de las más comprometidas con su trabajo: “Armar los pinos, coronas y flores es parte de mi trabajo diario. Lo hago con mucho cariño y dedicación y ya he perdido la cuenta, la cantidad de flores que han pasado por mis manos. Cuando se acercan las semanas finales, a veces estamos desde las 6 de la mañana hasta altas horas de la noche, y lo hacemos en el convencimiento de que trabajamos en un proyecto maravilloso”.

Bety Franco y Estela Antúnez forman una dupla que desde hace varios años tiene a cargo revestir muchos de los muñecos que luego salen a las calles. Con precisión y a un ritmo coordinado a la perfección, confeccionan flores junto Susana, Olivia y Maira, para luego aplicarlas en las grandes estructuras que saldrán a la calle. En otro sector Liliana y Lorena se dedican a armar o reparar los pollerones que luego se utilizarán en el desfile, mientras que Rosana y Miriam ponen purpurina a cada una de las flores para que tengan ese brillo tan particular. En otro sector de costura Marian confecciona los “Papá Noel Misionero” que luego se entregarán como presentes a los artistas y autoridades. La acompañan también fabricando diferentes piezas en tela, Patricia y Andrea que arman a partir de grandes moldes diferentes accesorios ya sea para los muñecos o para el desfile de carrozas. Recorriendo los laberínticos pasillos del taller uno llega al lugar donde Fernanda, María y Karina se dedican a restaurar todos aquellos adornos de ediciones anteriores que deben salir nuevamente a la calle, pero que deben restaurarse. En el sector de modelado y esculturas se encuentra Julián, Luján, Micol, Axel y Virginia que junto a un grupo de colaboradores se dedican al modelado y pintado de esculturas. Este año se sumaron Nabila y Evelyn que con una paciencia infinita pintaron la mayoría de las obras religiosas, tanto de la muestra de los pesebres del mundo, como así también las grandes obras que salen a la calle. Al respecto Nabila señaló: “Este es un desafío hermoso porque nos permite hacer lo que nos gusta y darle una impronta que pretende transmitir un mensaje. Muchas de las piezas que hicimos nos llevaron muchísimas horas, pero las hicimos en el convencimiento de que es un esfuerzo que puede ser valorado por la gente que aprecia este tipo de realizaciones artísticas”. Por su parte Cristian tiene a su cargo este año redistribuir nuevamente los espacios que se recrean dentro de la “Muestra de los Pesebres del Mundo” y al respecto señaló: “Este es un gran desafío porque se han incorporado nuevas piezas en la que hemos trabajado en conjunto con diferentes escuelas y artistas plásticos para generar un espacio que sorprenda a todos aquellos que lo visiten. Hay un trabajo de investigación histórica muy profundo el que luego se plasma en cada una de las piezas que conforman esta muestra que es única en su estilo en Sudamérica”.

Hace varios años César Pergher se sumó a este grupo en el área metalúrgica y al respecto destacó: “Este año hice muchos nuevos adornos a partir de estructuras de hierro que seguramente la gente los podrá apreciar por lo grande que son. Hemos creado estructuras lumínicas realmente imponentes, que luego de ser decoradas, son verdaderas obras de arte. La soldadura y los electrodos son parte cotidiana de las materias primas que uso para armar los soportes que luego serán decorados por las chicas del taller. No hay mayor recompensa que sentirse parte de un proyecto en el que todos tenemos en claro que trabajamos para honrar al niño Jesús”. César es un verdadero maestro en lo que hace, y transmite sin mezquindades su conocimiento a muchas de las personas que trabajan con él y que de esa manera aprenden este oficio. Comprometido y servicial, César junto a Luis crean en hierro diseños que son únicos y que luego sirven para embellecer diferentes espacios de la ciudad.

Los Talleres de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral son una fuente de inspiración para muchas otras ciudades de Misiones y de otras provincias. A lo largo de varios años, han venido a capacitarse a los mismos, personas de los municipios de Eldorado, San Javier, Posadas, Alba Posse, Arroyo del Medio, Colonia Aurora, entre muchas otras localidades. También han solicitado realizar capacitaciones las ciudades de Corrientes Capital, Las Flores (Buenos Aires), Fontana (Chaco), Famaillá (Tucumán) y Esperanza (Santa Fe). Inclusive hace algunos años atrás, desde el Estado de Río Grande Do Sul vino una delegación para aprender técnicas que son totalmente innovadoras, y que fueron desarrolladas en el taller a partir de una identidad que es propia y pensada especialmente para esta fiesta.

ALEM SE VISTE DE NAVIDAD EN SUS CALLES Y PLAZAS

Además de la exquisita decoración que se sitúa dentro de su parque temático, la Capital Nacional de la Navidad durante las semanas previas al evento se viste con sus mejores galas para recibir a los turistas del todo el país y del exterior que la visitan. Estructuras gigantes se sitúan en cada una de las plazas, para que las personas puedan sacarse fotos con cada uno de los adornos. La combinación de diferentes materiales, el tamaño y la originalidad de cada pieza, hacen que transitar por sus calles se convierta en una experiencia única.

TALLERES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Durante todos los días que dura la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, al lado de la casa de Papá Noel y a partir de las 17 horas los niños pueden aprender a realizar diferentes manualidades de la mano de profesores que les enseñan a confeccionar adornos navideños que pueden usarlos para decorar su casa o para regalarlos. Esta actividad siempre genera mucha participación del público infantil que concurre a la fiesta y está deseoso por realizar este tipo de actividades. Es por ello que se indica que desde la organización, que si bien no hay que realizar una inscripción previa, los cupos de completan por orden de llegada.

LAS ESCUELAS Y LAS IGLESIAS DICEN PRESENTE

Alem tiene más de 35 denominaciones cristianas. Esta multiplicidad de credos se explica si se tienen en cuenta las raíces inmigrantes que florecieron con la llegada de los primeros pobladores que se asentaron en lo que hoy es la ciudad de Alem, allá por el año 1904. La mayoría de estas denominaciones religiosas participan de la Fiesta Nacional de la Navidad de Litoral, y lo hacen de diferentes formas. Algunas ayudan con la ornamentación, otras participando del desfile de carrozas o con shows musicales a través de sus bandas y coros. Muchas de ellas tienen dentro del parque temático de la Navidad, diferentes casitas en la que exponen y explican a los turistas las forma en la que celebran esta época tan especial del año.

Desde hace más de nueve años el ITEC Alem participa en la realización de diferentes estructuras que luego se decoran y se ubican en los paseos públicos de la ciudad de Alem. Este año el profesor César Boetger, asumió nuevamente el desafío de conducir a sus alumnos en la elaboración de un ambicioso proyecto consistente en la elaboración de cohete gigante que irá a una de las plazas centrales de la ciudad. Al respecto el docente señaló: “Es muy gratificante trabajar con los chicos en este tipo de actividades, dado que ellos se entusiasman y se sienten parte de la fiesta y luego muestran con orgullo a sus amigos y familiares el trabajo que realizaron durante varias semanas. Además nosotros desde el punto de vista pedagógico podemos llevar los conocimientos teóricos del aula a la práctica, aplicando diferentes técnicas de cálculo, proporciones, soldadura, etc.”

Por su parte la EPET N° 9 este año asumió el desafío de restaurar la maqueta del pueblo de Belén que habían realizado hace algunos años atrás. Al respecto la profesora Adriana Ledesma, indicó: “Como todos los años, nuestra escuela dice presente al momento de colaborar con esta fiesta. Y lo hacemos para que los chicos practiquen aquellos saberes teóricos y los lleven a la práctica, como por ejemplo en este caso en el área de maquetería. Además de esta forma logramos un compromiso por parte de los alumnos que se sienten parte de la fiesta, y que de esa forma aseguran su continuidad en el tiempo”.

Este año también se sumó la EPET N° 38 que trabajó en el diseño de códigos QR para ubicarlos en diferentes sectores del parque para que los turistas puedan tener acceso a través de sus celulares a información más detallada de lo que se presenta en los diferentes pabellones temáticos.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Este año en el marco de la XXX edición de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral se realizarán diversas actividades culturales y deportivas que forman parte de su cronograma de eventos. Algunas de ellas ya son tradicionales y otras nuevas.

XIII Concurso Internacional de Cuentos Navideños

Con un destacado jurado compuesto por Rosita Escalada Salvo, Norma Varela y Rodolfo Nicolás Capaccio, se han elegido a los ganadores de esta nueva edición en la que se recibieron cuentos de varias provincias argentinas y de casi todos los departamentos de Misiones. La entrega de los galardones se realizará el día domingo 14 de diciembre a partir de las 18.00 horas en el parque temático de la fiesta. Rosita Escalada Salvo, es integrante del jurado de este concurso desde sus orígenes y nos comentaba: “Todos los años recibimos una gran cantidad de cuentos, muchos de los cuales realmente nos emocionan hasta las lágrimas. Nosotros como jurado tampoco conocemos el nombre de los ganadores dado que el orden de mérito se anuncia recién el día de la premiación. Los participantes mandan sus obras con un seudónimo lo que garantiza una evaluación totalmente imparcial”.

Nicolás Capaccio por su parte señaló: “Este año hemos recibido más de sesenta obras de diferentes lugares de Argentina y del exterior (Portugal, Venezuela, México, España, Uruguay, Reino Unido y Paraguay), es por ello que como jurados hemos decidido otorgar tres premios y cuatro menciones especiales”.

Ese día y en forma conjunta con la SADE Misiones, los organizadores de la Fiesta Nacional de la Navidad, han decidido realizar una intervención de un gran pino navideño, el que será decorado con libros de autores misioneros que deseen asistir al evento. Luego de realizada la intervención los libros serán obsequiados al público presente. Numy Silva, presidente de la SADE Misiones nos contaba: “Fuimos invitados por los organizadores de la Fiesta Nacional de la Navidad, para participar de esta actividad y como institución que nuclea a los escritores de Misiones decidimos formar parte del desafío. Es por ello que invito a través de este medio a todos aquellos escritores de nuestra provincia que se acerquen a Alem ese día para formar parte de esta actividad, en la que además de la premiación a los ganadores del XIII Concurso Internacional de Cuentos Navideños vamos a tener la posibilidad de participar de esta intervención que luego finalizará con el obsequio de estas obras a los al público que se encuentre en el predio”.

X Desfile de Macotas

Esta actividad está organizada por la Fundación “Colitas chochas” de la ciudad de Leandro N. Alem y se desarrollará el domingo 21 de diciembre a partir de las 16,30 horas en el parque temático de la fiesta. El evento trata de generar conciencia en el cuidado de los animales, por lo que también suelen asistir al mismo profesionales veterinarios para dar charlas de orientación. Gabriela Gutman, integrante de esta institución indicó: “Todos los años nos superamos en la cantidad de público y de mascotas participantes. Esta es una actividad para compartirla en familia y que a su vez nos ayuda también a mostrar lo que hacemos desde nuestro refugio. Hace varios años que participamos de la Fiesta Nacional de la Navidad, y debemos destacar que en esta celebración no se usan fuegos artificiales, que tanto daño hacen a nuestras mascotas y a las personas con autismo”.

VI Torneo de Ajedrez

Con diferentes modalidades de competición, esta actividad se realizará en la Casa de la Cultura y el Bicentenario el día domingo 21 de diciembre a partir de las 7.30 horas. El evento es organizado por la señorita Karen Duarte y fiscalizado por “Juego Ciencia Ajedrez Alem”. En relación al mismo la organizadora señaló: “Estamos recibiendo inscripciones de diferentes grupos y estamos muy felices por la convocatoria que cada año suma a más adeptos”.

IV Exposición de Autos Antiguos:

El sábado 20 de diciembre a partir de las 16 horas frente al parque temático de la Fiesta de la Navidad se realizará esta actividad que está organizada por el grupo “Classics Club” de Leandro N. Alem y que congregará a fanáticos de toda la región. Gabriel Prestes, es uno de los organizadores de este evento, y al respecto nos decía: “Estamos muy felices de participar con nuestra agrupación en el marco de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral porque es una excelente oportunidad para que las personas que participan de este tipo de actividades vengan a nuestra ciudad y la vean toda ornamentada para esta celebración”.

IV Encuentro de Artistas Plásticos:

El sábado 13 y el domingo 14 de diciembre a partir de las 16 horas artistas plásticos de diferentes lugares de Misiones dirán presente para trabajar bajo modalidad de intervención sobre un bastidor de 60 x 80 cm. En él deberán completar con variadas técnicas y materiales, un retrato navideño. Los artistas trabajarán frente al público debiendo completar sus obras en lapso de esos dos días para luego exponerlas frente a los visitantes.

Talleres de Cocina Navideña:

Los días 7, 8 y 13 de diciembre a partir de las 18 horas cocineros invitados realizarán diferentes platos navideños en los jardines del parque temático para que los visitantes puedan aprender variadas técnicas culinarias con motivo de las celebraciones de fin de año. Aromas, colores y sabores en sus variedades dulces y saladas dirán presente durante esa jornada.

II Master Class de Zumba Fitness:

El domingo 20 de diciembre a partir de las 16,30 horas los miembros del ZIN de Alem realizarán por segunda vez esta experiencia que promete movilizar a instructores y participantes no solo de Misiones, sino de otras provincias y del exterior. Al respecto Melody Smigel una de las organizadoras señaló: “Estamos muy entusiasmadas con esta nueva edición ya que el año pasado fue muy linda y convocante esta actividad. Creemos que poner el cuerpo en movimiento trae un montón de beneficios que nos ayudan en muchos sentidos y esperamos que sumen muchas más personas para esta edición”.

EL GRAN DESFILE NAVIDEÑO DE ARGENTINA

Quizás uno de los atractivos que más llama la atención dentro de esta fiesta, es su espectacular Desfile de Carrozas que con más de 20 carros alegóricos y más de 600 personas en escena, recrean los hechos que rodearon el nacimiento de Jesús. También hay un espacio para la fantasía de los más pequeños con la alegoría de Papá Noel, y su proceso de adaptación a su vida en Misiones.

El desfile tiene lugar frente al predio de la fiesta situado en Av. Libertador Nº 598, durante cuatro jornadas los días sábado 6/12 a las 21 horas, domingo 7/12 a las 20 horas, sábado 13/12 a las 21 horas y domingo 14 de diciembre a partir de las 20 horas. Si bien a lo largo de las cinco cuadras que tiene el desfile de carrozas, hay tribunas; las mismas se ocupan rápidamente por el numeroso público que se ubica en el lugar, por lo que se sugiere a las personas que llegan sobre la hora y que no quieran permanecer paradas, que lleven sillones para estar más cómodas.

MUESTRAS TEMATICAS

La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, tiene múltiples atractivos que la hacen única en su estilo en nuestro país. Para ello los organizadores han dispuesto en el predio de 4,5 hectáreas numerosas muestras que guían al visitante en un paseo donde la religión y la cultura son protagonistas.

Quienes ingresen al parque, encontrarán un primer módulo destinado al “Antiguo Testamento”. En ese espacio se recrean a través de esculturas e infografías los principales hechos que van desde la creación hasta los profetas que anunciaron la llegada del Salvador. En este sector se pone especial énfasis en la historia del hombre y su caída permanente en pecado, y cómo el pueblo que había sido elegido por Dios, había flaqueado tantas veces y a partir de esto la necesidad de un Salvador que los redimiese. Quienes pasen por este espacio, podrán encontrar un ámbito escenográfico sorprendente donde aparecen cronológicamente personajes como Adán y Eva, Caín y Abel; Noé y su arca, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, la esclavitud en Egipto, Moisés y los 10 Mandamientos, la travesía a la Tierra Prometida, y los primeros Reyes y Profetas.

Siguiendo con el recorrido, se llega a otro módulo denominado “La vida en los tiempos de Jesús”. En este sector se muestra cómo vivían los judíos al momento del nacimiento del Salvador. La vida social, el comercio, la arquitectura y la religión son solo algunos de los tópicos que se abordan en este espacio donde además se recrean las principales escenas de los Evangelios: la anunciación del ángel a María y a aparición en sueños a José, el empadronamiento, y nacimiento. El lugar muestra objetos, esculturas, edificaciones y hasta un establo con ovejas que son visitadas por los más pequeños. Cabe destacar que todas estas muestras cuentan con visitas guiadas, las que están a cargo de personas que pertenecen a los diferentes cultos cristianos de Alem.

Saliendo de ese módulo, uno de los atractivos que llaman la atención en esta fiesta es una “Muestra de pesebres del mundo”, donde se pueden apreciar escenas del nacimiento de Jesús recreadas en los diferentes continentes. Esta exposición es única en su tipo en nuestro país, y permitirá a los visitantes repasar la historia del nacimiento de Jesús a través de múltiples culturas. Pesebres asiáticos, africanos, europeos y americanos forman parte de esta gran colección, cuyas piezas fueron fabricadas en los talleres de la fiesta o adquiridas en el país y en el exterior. Este espacio contará durante los dos fines de semana de la fiesta con la guía del Licenciado Daniel Atapuerca, que se dedica al arte de la imaginería religiosa, y que a través de diferentes charlas, explicará a los turistas, la evolución de los pesebres a lo largo de la historia. También mostrará el proceso de elaboración de ciertas piezas, a través de las técnicas de telas encoladas. Este año como novedad, se incorporará nuevos pesebres entre los que se destacan uno que representa a Oceanía y otro a la parte ártica. Además en el sector que representa a la cultura guaraní, habrá una réplica del portal de las Ruinas de San Ignacio, realizada por los alumnos de la EPET N° 9.

UN PAPA NOEL BIEN LITORALEÑO

La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, no ha sustraído a este personaje de la celebración, por cuanto forma parte de la fantasía que tienen los niños; pero le ha otorgado el lugar que tiene que ocupar, e inclusive le dio una vuelta de tuerca, adaptándolo a las costumbres de Misiones. Este Papá Noel, es inmigrante y se vino a vivir a la tierra colorada hace muchos años y aquí tuvo que acostumbrarse a un nuevo clima, y por ende a una nueva vestimenta; e inclusive hasta aprendió a tomar mate y tereré. La alegoría del Papá Noel Misionero se recrea en dos espacios dentro del parque. En uno de ellos está su “Fábrica de Juguetes” y en otro, se encuentra su casita que es un chalet con todas las dependencias (sala, comedor, dormitorios, cocina y baño). Y es en ese lugar donde este simpático personaje recibe las cartitas de los niños. Como nota de color cabe destacar, que la “Casita de Papá Noel”, se encuentra en un marco se singular belleza, porque a la misma se accede a través de un sendero que está bordeado por un pequeño arroyo rodeado de una exuberante vegetación.

FERIA NAVIDEÑA

Luego del recorrido por las diferentes muestras temáticas, los turistas pueden acceder a los módulos donde se encuentran la “Expo comercial y de artesanías” en la cuales se ofrecen bienes y servicios vinculados a la navidad. Los espacios para las muestras fueron creciendo exponencialmente a lo largo de estos años, debido al gran interés que ha adquirido la fiesta. Artesanos y expositores de diferentes lugares de la provincia y del país se contactan para tener su stand y vender productos relacionados con esta celebración. Debido a la gran convocatoria, para este año, se ha sumado un nuevo pabellón en el que se ha sectorizado la parte comercial separándola de la navideña.

Quienes visiten el predio de la Fiesta Nacional de la Navidad, podrán disfrutar además de una amplia oferta gastronómica en cada uno de los más de 40 puestos que están distribuidos a lo largo de 4,5 hectáreas. Con variedad de sabores y precios, los stands que ofrecen exquisitos platos se ubican tanto al aire libre como en espacios cubiertos.

Si bien la oferta hotelera de Alem ha crecido en los últimos años, aquellos que deseen alojarse en la ciudad, podrán hacerlo en algunos de los lugares que se promocionan desde la página de turismo de la ciudad. Para mayores consultas pueden ingresar a: www.turismoalem.com.ar y visitar la sección “alojamientos”.

UNA CARTELRA PARA TODOS LOS GUSTOS.

Uno de los aspectos destacados de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, es su excelente cartelera artística, la que contempla shows y artistas para los más variados gustos musicales. Cabe destacar que el acceso al predio y a todos sus atractivos es gratuito durante todos los días que dura la fiesta. No obstante, para los días domingo 7/12 y sábado 13/12 se venderán una cierta cantidad limitada de sillas frente al escenario principal. Aquellos que deseen adquirirlas pueden ingresar al siguiente sito web:

https://navidad.alemparticipa.gob.ar/

Estos son los artistas que dirán presente en la edición 2025 de la Fiesta Nacional de la Navidad

Sábado 7:

En una noche destinada a la evocación de todos aquellos temas que forman parte del ADN de nuestro cancionero popular, llega desde Buenos Aires el cantante FERNANDO SAMARTÍN que presta su show “Culto Gitano” en el que le rinde un tributo al inolvidable SANDRO.

Y desde Córdoba regresa a al escenario mayor de la fiesta una artista, que a través de sus simpatía y talento hace emocionar a través de cada una de sus interpretaciones: COKI RAMÍREZ.

Domingo 7

Con un repertorio alegre y contagiante, CRISTIAN Y LA RUTA hará corear al público que asista a esa jornada, cada una de sus clásicas canciones.

Y como broche de oro nos visitan para festejar sus 25 años con el cuarteto, uno de los grupos más populares y carismáticos de Córdoba: BANDA XXI.

Lunes 8

En esta noche tan especial, harán su presentación diferentes coros religiosos que entonarán villancicos y canciones navideñas que homenajean a nuestro salvador.

Con un gran despliegue coreográfico y de vestuario, La Compañía de Arte, el Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento y el Ballet Misiones junto a las cantantes: Susana Moreno, Vanessa Avellaneda, Belén Banach y Micol Ortas nos traen un espectáculo imperdible denominado “LUMBRE UNIVERSO, DONDE NACE LA NAVIDAD”. En este gran show con más de 80 artistas en escena, el público conocerá los rituales y celebraciones de esta época tan especial del año, donde un mundo diverso y común a todos, nos convoca en torno a la Sagrada Familia.

Viernes 12

Durante esa noche se presentará la obra GLORIOSOS. Este show imperdible dirigido por el maestro Luis Marinoni es una celebración de la identidad cultural argentina a través de la danza. Este espectáculo atraviesa obras históricas de raíz popular, con piezas de impronta contemporánea, en un recorrido que dialoga con distintas culturas y paisajes de nuestro país.

Y para cerrar una noche con un recorrido musical con los mejores temas del cancionero melódico internacional, vienen desde Tucumán el grupo IL NUOVO.

Sábado 13:

Recién llegada de su gira por Europa, y en la que será su primera presentación en Argentina, la cantante misionera PAMELA AYALA compartirá un repertorio cargado de todos aquellos temas musicales que forman parte de nuestra identidad litoraleña.

Y para finalizar esta noche que será inolvidable, hace su presentación uno de los grupos más emblemáticos y reconocidos del folkore de nuestro país: LOS NOCHEROS. En un show que será imperdible, recorrerán su exitosa carrera musical con todos aquellos temas que ya forman parte de los clásicos de este género.

Domingo 14:

En esta tarde dedicada a los más pequeños se presenta el grupo “Gurises Felices” para un cierre a todo ritmo, donde la música pop y rock estará presente a través de una de las bandas cristianas argentinas más populares del momento: LA FERIA.

Dos fines de semanas más

La cartelera se completa los días 20, 21 y 27 y 28 de diciembre con los siguientes artistas:

Lorena Larrea Catterino, Los Mitá, Tupá, Banda de Música “Sonidos de Sión”, Bandas Cristianas, Coro Universitario Oberá, Ekos, Tinku Marka, Virginia Gambin y Son Guarán.

Las personas que deseen conocer más detalles acerca de la programación y alojamiento pueden ingresar a los siguientes sitios:

Con una amplia oferta de espectáculos, muestras y gastronomía; Alem, se vestirá nuevamente con sus mejores galas durante todo diciembre para recibir a todos los misioneros y a los turistas de otras provincias argentinas y del exterior; en una de las fiestas más importantes para el calendario litúrgico cristiano, y una de las más más destacadas de Misiones y del país. Este evento es único en su estilo en nuestro país y en él se sintetiza el esfuerzo conjunto de toda una comunidad, en pos de una idea que trasciende lo meramente religioso. Sin lugar a dudas en Leandro N. Alem se vive algo especial durante todo el año, pero que renace con fuerzas renovadas en cada mes de diciembre.