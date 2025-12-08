Pauli Camou anuncia un nuevo álbum para 2026 y trabaja en su segundo proyecto bajo distribución exclusiva de The Orchard

La cantante Pauli Camou Especial

La cantautora Pauli Camou, actualmente firmada con The Orchard —una distribuidora exclusiva perteneciente a Sony Music Entertainment— continúa expandiendo su presencia en la escena musical internacional con dos nuevos proyectos que consolidan su visión artística entre la tradición y la innovación sonora. Su más reciente producción, lanzada en abril de este año, ha superado los 140 mil streams a nivel global, marcando una etapa de crecimiento sostenido y posicionándola como una de las voces emergentes más interesantes del panorama latino contemporáneo.

“Seguiré mi viaje”: un homenaje a los grandes compositores mexicanos.

El primer proyecto, titulado “Seguiré mi viaje”, será lanzado en 2026. Este álbum es un tributo a los compositores mexicanos de la Época de Oro, reinterpretado con un enfoque contemporáneo y acompañado de un equipo musical de alto calibre. La producción musical está a cargo de René Camou, reconocido por su trayectoria en musicales de Broadway durante más de doce años, además de sus colaboraciones con Carla Morrison, The Marías, Torreblanca y su paso por la U.S. Navy Band. El álbum también cuenta con la participación de Daniel Ponce (baterista de Sin Bandera y Lila Downs), Belén Ruiz (actualmente en el elenco musical de Waitress de Sara Bareilles) y Javier Maldonado, exguitarrista y colaborador de confianza de Leonel García, figura clave en la escena pop mexicana e integrante del icónico dúo Sin Bandera.

Paralelamente, Pauli Camou se encuentra trabajando en su segundo álbum, un proyecto que profundiza su exploración sonora y lírica, continuando su camino entre la música mexicana contemporánea y las influencias internacionales.

Colaboraciones destacadas

El sencillo más reciente de la artista, “Cerquita”, fue compuesto por ella y producido por Daniela García Rosso (Agua Tinta), quien actualmente está nominada al Latin GRAMMY® 2025 como compositora en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana por su trabajo junto a Lupita Infante. Con García Rosso, Pauli Camou ha coescrito canciones para artistas como Nelson Carreras y Nicole Padilla, del sello Azteca Records, una disquera reconocida por impulsar nuevos talentos del género regional mexicano en México y Estados Unidos.

Sobre The Orchard y Sony Music Entertainment, The Orchard es una distribuidora exclusiva global, filial de Sony Music Entertainment, con presencia en más de 40 mercados internacionales. Su red de distribución y servicios integrales de marketing, gestión de derechos, licencias y posicionamiento digital la convierte en una de las plataformas más influyentes para artistas y sellos independientes a nivel mundial. Sony Music Entertainment, una de las tres principales compañías discográficas del planeta, respalda a The Orchard con infraestructura global, alianzas estratégicas y presencia en los principales mercados musicales del mundo. Azteca Records, con base en México y Estados Unidos, continúa consolidándose como un sello esencial en la promoción de música regional mexicana y pop latino emergente, representando tanto a artistas consolidados como a nuevas promesas.

Próximos lanzamientos

Con “Seguiré mi viaje” como primer lanzamiento programado para 2026, y un segundo álbum actualmente en desarrollo, Pauli Camou proyecta una nueva etapa creativa que combina el respeto por la tradición musical mexicana con una visión contemporánea y global, reforzada por el alcance y la red internacional de The Orchard / Sony Music Entertainment.