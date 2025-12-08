‘The New York Times’ destaca a Sheinbaum entre las personalidades más elegantes del 2025

Claudia Sheinbaum en la lista de "Las 67 personas más elegantes del 2025" Vanessa Friedman, directora de Moda del diario internacional, destacó la manera en que Claudia Sheinbaum combina la vestimenta tradicional con bordados y tejidos indígenas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue incluida en la lista anual de “Las 67 personas más elegantes de 2025″ elaborada por The New York Times.

El medio atribuye esta distinción a su forma de vestir, destacando la incorporación de bordados y tejidos indígenas mexicanos como una forma de recuperar la moda tradicional de comunidades artesanas y una protesta contra las marcas que imitan dicho trabajo.

¿Qué fue lo que The New York Times dijo sobre la presidenta Sheinbaum?

De acuerdo con Friedman, el uso de prendas bordadas en el vestuario de la mandataria de México, no refleja únicamente un gusto estéticos, sino también se trata de un mensaje político: rechazar la imitación por parte de grandes marcas y poner en alto el trabajo artesanal social.

“En su primer año en el cargo, la presidenta de México ha llamado la atención sobre la moda indígena del país al vestir ropa bordada y tomar medidas energéticas contra las grandes marcas que copian a los artesanos locales”, señaló, respecto a la decisión de posicionar a Sheinbaum entre las 67 personas más elegantes del año.

Claudia Sheinbaum: Elegancia con identidad cultural

El ejemplo más reciente de una marca gigante que intentó apropiarse de un diseño local, es el de la firma Adidas, la cual lanzó la sandalia “Oaxaca Slip-On”.

Este modelo, inspirado en una región tradicional pero sin incluir a las comunidades originarias ni tampoco consultar con ellas, causó controversia en su momento y la presidenta Sheinbaum se pronunció contra el proyecto de la marca.

“Las grandes empresas suelen tomar productos, ideas y diseños de comunidades indígenas. Estamos revisando la parte legal para poder apoyarlas [a las comunidades]”, sentenció la mandataria, con el propósito de salvaguardar los derechos de los artesanos y artesanas de México.

¿Qué otras personalidades estuvieron incluidas en la lista de “Las 67 personas más elegantes del 2025″?

The New York Times también destacó actrices y actores en la lista de la moda elegante del año, tales como Jennifer Lawrence, Thimothée Chalamet y el comediante Cole Escola, quien se unirá al reparto de One Piece Live Action en Netflix, como uno de los personajes que destacan por su estilo único en la moda.

También, la lista resaltó la elegancia de personalidades de la industria musical, entre ellos y ellas se encuentran: Sabrina Carpenter, Bad Bunny, los hermanos Gallagher (Oasis), Cardi B y Doechii.

De acuerdo con The New York Times, los y las integrantes de la lista destacan porque “moldearon las nociones de estilo y autoexpresión”.