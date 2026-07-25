La Velada del Año 2026: horario, cómo y dónde ver en vivo las peleas desde México

La Velada del Año 2026 Rivers vs Roro se enfrentarán este sábado 25 de julio (IG Infolavelada)

La Velada del Año 2026 vuelve a convertir el boxeo entre creadores de contenido en uno de los espectáculos digitales más seguidos del año esté sábado 24 de julio. A continuación, te contamos todos los detalles de este evento: horario y dónde ver en vivo las peleas.

La sexta edición del evento impulsado por Ibai Llanos se celebra en el estadio La Cartuja de Sevilla con las figuras más populares de Twitch, YouTube, TikTok y otras plataformas en una cartelera compuesta por diez combates, dos de ellos con la presencia mexicana de Rivers y Natalia MX. Además de un programa musical con artistas internacionales.

¿A qué hora y dónde ver La Velada del Año 2026 desde México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el evento este sábado 25 de julio de 2026 a partir de las 11:00 horas, tiempo del centro del país.

La transmisión de la Velada del Año VI 2026 será completamente gratuita mediante los canales oficiales de Ibai Llanos y La velada del Año en Twitch, YouTube y TikTok, donde se emitirá toda la jornada, incluyendo los combates, las presentaciones musicales y cada uno de los momentos que forman parte del espectáculo.

Las diez peleas de La Velada del Año 2026: cartelera

La sexta edición reunirá cinco combates masculinos y cinco femeninos.

La función abrirá con el enfrentamiento entre los periodistas deportivos Edu Aguirre y el argentino Gastón Edul, un combate que marcará el inicio de una cartelera.

Después llegará el turno de Fabiana Sevillano y La Parce, representantes de España y Colombia, respectivamente. Más adelante, la española Clersss se medirá con la streamer mexicana Natalia MX.

Uno de los combates que ha generado mayor expectativa enfrentará a Lit Killah y Kidd Keo.

La programación continuará con el enfrentamiento entre Alondrissa y Angie Velasco. Aunque mantienen una buena relación fuera del cuadrilátero, ambas dejarán de lado esa amistad durante la pelea.

Otro de los protagonistas será ViruZz, uno de los competidores con mayor experiencia dentro de La Velada del Año tras haber disputado cuatro peleas en ediciones anteriores. Su rival será el argentino Gero Arias.

Samy Rivers vs. RoRo llegan al combate más esperado entre las mujeres

La pelea entre la mexicana Samy Rivers y la española RoRo concentra buena parte de la atención de esta edición. Ambas ya conocen la exigencia de preparar un combate para La Velada del Año y volverán a subir al cuadrilátero en un duelo pactado en los 52 kilogramos.

Durante el pesaje surgió una controversia relacionada con el casco que utilizaría RoRo debido a una condición médica vinculada con su nariz. La situación generó dudas en el equipo de Samy Rivers respecto a las condiciones del combate, aunque la organización logró resolver el tema antes del evento.

Finalmente, ambas boxeadoras competirán utilizando cascos con barra y protección acolchonada. Aunque el modelo podrá presentar diferencias, la organización determinó que las dos cuenten con un nivel de protección equivalente para garantizar el desarrollo del combate.

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer en La Velada del Año 2026

La influencer sevillana aseguró durante la preparación que se encuentra completamente recuperada de la lesión que afectó su rodilla, mientras que las características físicas de ambas competidoras anticipan una pelea muy pareja.

Otro de los momentos más esperados llegará con YoSoyPlex y Fernanfloo. Los dos creadores de contenido ya conocen la experiencia de competir en La Velada y tienen un antecedente que aumenta el interés por este enfrentamiento, ya que ambos lograron ganar sus respectivas peleas en ediciones anteriores.

IlloJuan vs. TheGrefg: la pelea estelar de La Velada del año 2026

El combate principal enfrentará a dos de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital en España. IlloJuan hará su debut en el evento frente a TheGrefg, quien disputará su segunda participación consecutiva después de haber conseguido la victoria en la edición anterior.

Artistas en vivo en La Velada del Año 2026

Entre cada pelea habrá presentaciones musicales que acompañarán el desarrollo del evento y reforzarán el formato que ha distinguido a La Velada del Año desde sus primeras ediciones.

Para 2026, el cartel confirmado incluye a Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA, artistas que participarán a lo largo de la jornada.