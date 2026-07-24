Muere Lou Koller: ¿Qué le pasó al vocalista de la banda Sick of It All? (Redes Sociales)

La tarde de este viernes, los integrantes de una de las bandas más sobresalientes de la escena del hardcore y punk expresaron su profunda tristeza por la pérdida de su compañero.

A través de un comunicado en redes sociales, la banda Sick of it All compartió con todos sus seguidores el fallecimiento de su cofundador y vocalista.

¿Cuántos años tenía el vocalista de Sick of It All cuando falleció?

El fallecimiento de Lou Koller, de 59 años, llegó cuando la banda se preparaba para celebrar los 40 años del inicio de su trayectoria musical. Asimismo, la agrupación destacó el compromiso de su compañero con la banda y el impacto que tuvo en la escena del hardcore.

Inmediatamente después del anuncio, los fanáticos de Sick of It All comenzaron a compartir mensajes de pésame en las cuentas oficiales de la banda y expresaron sus condolencias recordando la trayectoria del músico.

¿De qué falleció Lou Koller, vocalista de Sick of It All?

De igual forma, se compartió con el público que las causas oficiales de su deceso fueron por una lucha intensa y constante de dos años en contra del cáncer de esófago. El diagnóstico se le anunció al músico en 2024, después de diversos estudios médicos por molestias constantes en la garganta y en el tórax.

Durante los intensos tratamientos médicos por los cuales pasó Koller y los altos costos de los procedimientos, sus compañeros y colegas de la escena musical organizaron diversas campañas para recolectar fondos y ayudarlo con su tratamiento.

Finalmente, la banda destacó la capacidad del músico para conectar con sus seguidores de todo el mundo y recordaron el profundo cariño que tenía Lou Koller por todos aquellos que lo apoyaron durante su lucha contra el cáncer.

¿Cuántas veces visitó Sick of It All México?

La banda neoyorquina pisó tierra azteca en tres ocasiones, siendo su última presentación en 2023 durante el festival Hell & Heaven Metal Fest, el cual se llevó a cabo en el Foro Pegaso en Toluca.