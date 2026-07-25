Resultados del Tris de la Lotería Nacional: lista completa de ganadores HOY sábado 25 de julio 2026

Resultados Tris: lista completa de ganadores HOY sábado 25 de julio 2026 Lotería Nacional

¿La suerte estará de tu lado hoy? Este sábado 25 de julio, la Lotería Nacional lleva a cabo sus cinco ediciones habituales del Tris. Si ya tienes en mano tu jugada lista, guarda esta nota: iremos actualizando cada sorteo unos minutos después de que se anuncien los resultados oficiales. ¡Sigue leyendo y descubre si te convertiste en el próximo ganador!

Tris: resultados oficiales HOY sábado 25 de julio 2026

Tris del Mediodía: 2-3-5-1-9

Tris de las Tres: 8-0-6-9-6

Tris Extra: Pendiente

Tris de las Siete: Pendiente

Tris Clásico: Pendiente

¿Cómo y cuándo se juegan los sorteos del Tris?

El Tris es uno de los juegos más populares en México gracias a que ofrece cinco oportunidades al día para probar suerte. Las urnas electrónicas se ponen en marcha en los siguientes turnos:

Tris Mediodía: 13:00 hrs.

13:00 hrs. Tris de las Tres: 15:00 hrs.

15:00 hrs. Tris Extra: 17:00 hrs.

17:00 hrs. Tris de las Siete: 19:00 hrs.

19:00 hrs. Tris Clásico: 21:00 hrs.

Lo mejor de este sorteo es su flexibilidad ya que puedes participar desde $1 peso a $100 pesos y hasta poder ganar $50,000 pesos y elegir distintos modos de juego. Entre más arriesgues y más números le atines, ¡mayor será tu bolsa!

¿Cómo y dónde reviso si gané en el sorteo Tris hoy sábado 25 de julio?

Para confirmar si tu boleto premió, puedes acudir con tu billetero de confianza para que escanee tu código, o bien seguir las transmisiones y publicaciones oficiales en las redes de la Lotería Nacional.