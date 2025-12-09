¡Escenas icónicas de la TV Mexicana se transforman al anime! Así es la nueva tendencia viral con IA

De la TV Mexicana al anime Usuarios de TikTok desatan su creatividad con apoyo de la Inteligencia Artificial para recrear los momentos más icónicos de la televisión mexicana en anime.

México es un país que resalta por diversas características, algunas de ellas incluyen las coloridas celebraciones como el Día de la Independencia o la cómoda compañía con la muerte que festeja en el Día de Muertos.

También, es uno de los país cuya gastronomía ha sido reconocida internacionalmente; serie de sabores, colores y picantes que atraen a todo el mundo hacia la mesa mexicana, la cual siempre tendrá sillas de más para ofrecer.

Sin embargo, una de las aptitudes que más destacan respecto a la personalidad del mexicano es, definitivamente, su humor y creatividad.

Nueva tendencia viral en TikTok: México en formato anime

La prueba más reciente del humor mexicano y el alcance de su creatividad para compartirlo es la nueva tendencia en TikTok, red social especializada en videos cortos personalizados, en la que han convertido a México en nada más y nada menos que ¡un anime, de veras!

El usuario @adalvarezjz, con apoyo de la Inteligencia Artificial para generar videos, comenzó la tendencia al transformar “memes de la televisión mexicana” en escenas de anime.

Los videos compartidos en su red social no sólo fueron adaptados a la animación característica de Japón, sino que también están traducidos al japonés, causando una inmediata sensación entre los y las visitantes recurrentes de TikTok, quienes inmediatamente celebraron la iniciativa que revive la nostalgia y las risas de los momentos más icónicos de la televisión mexicana.

¿Cuáles son los momentos de la TV de México que se recrearon en anime?

El usuario que inició esta divertida tendencia tiene alrededor de 80 videos que recrean escenas de telenovelas mexicanas, entrevistas inolvidables, reportajes hilarantes y escenas que caracterizaron a La Rosa de Guadalupe como el mejor programa de comedia involuntaria en México.

Entre los más divertidos y pedidos por el público en comentarios, encontramos “No se vale lo que me has hecho, Elizabeth”, “Las Perdidas”, “Bórreme el recuerdo de ese amargo amor” y escenas icónicas de telenovelas como “¿¡Qué haces besando a la lisiada?!"

Sin embargo, uno de los eventos —ahora caricaturizado al anime— más destacables es, sin duda, el histórico enfrentamiento Emos vs Punks en la Glorieta Insurgentes, disputa que fue disuelta por miembros Hare Krishna.

#mexico #fyp #Meme #foryou ♬ sonido original - adalvarezjz @adalvarezjz Contexto en 2008 una batalla urbana entre dos grupos emos y Punks técnicamente iban a pelearse en una zona de la capital llamada glorieta de insurgentes fue noticia de la capital del país. Y sí Aunque parezca increíble un tercer grupo llamado hare krishna dispersó la pelea así porque sí 🤣 #soraai

Cada uno de los videos ha sido traducido al idioma japonés, lo que incrementa la diversión de las escenas que hicieron historia en la televisión mexicana.

El éxito de esta nueva tendencia ha ocasionado que más usuarios se unan con sus propias propuestas, tal como lo hizo el usuario @lapizgeek al volver escenas icónicas de la telenovela Betty La Fea en anime.

¿Cómo recrear una escena de TV mexicana en anime?

Hasta el momento, los usuarios no han compartido paso por paso el procedimiento que siguen para el resultado de los videos virales, sin embargo, sí han revelado que la herramienta de uso es Sora 2 AI model for video creators.

Sora 2 AI model for video creators Modelo de IA avanzado para generar videos.

Sora 2 es un modelo de IA avanzado que genera videos realistas y de alta calidad con audio sincronizado a partir de indicaciones de texto o imágenes.

Su objetivo es empoderar a creadores y creadoras de contenido, propósito que parece haberse cumplido con la divertida tendencia que hoy navega por TikTok arrebatando carcajadas mexicanas... y quizá, japonesas.