¿Cuándo inician las posadas en México? Fechas de cada una de las celebraciones de diciembre 2025 Comienza el maratón Guadalupe-Reyes y junto con este, las posadas están a punto de iniciar (Mireya Novo)

Este viernes 12 de diciembre comienza el popularmente conocido maratón Guadalupe-Reyes y, junto con este, las posadas navideñas están prontas a iniciar, marcando el principio de las festividades navideñas.

Con la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe este viernes 12 de diciembre, para muchas personas este día marca el comienzo de la temporada navideña, pues a partir de este día las celebraciones de diciembre son frecuentes.

Comenzando con las posadas navideñas, en las cuales familiares y amigos se organizan durante nueve días para reunirse y celebrar con piñatas, comida y dulces.

¿Cuándo inician las posadas navideñas en México?

Las posadas navideñas duran 9 días seguidos, comenzando cada año el 16 de diciembre y finalizan el 24 del mismo mes, un día antes de la Navidad.

En esta celebración comúnmente familias, vecinos o amigos se organizan para que cada uno de ellos planifique por día una posada, en la que el anfitrión recibe a los invitados con comida, dulces y piñatas.

También, actualmente algunas personas han optado por realizar una única posada en la que entre toda la comunidad se coordina y en conjunto llevan a cabo la posada.

¿Cuál es el significado de las posadas navideñas?

Independientemente de quien la organiza, las posadas navideñas suelen iniciar con un cántico en el cual representan las nueve noches que José y María peregrinaron de Belén a Nazaret buscando posada.

Es por esto que finalizan el 24 de diciembre, día en el que según las creencias religiosas nació Jesús. Al final de los cantos, los anfitriones de la casa donde se realizó la posada entran y dejan afuera a los invitados para después permitirles entrar con el estribillo:

“Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Y aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón”.

Actualmente, algunas personas han optado por únicamente reunirse para celebrar, sin realizar necesariamente este ritual.

¿Qué se celebra en diciembre?

Las posadas navideñas no son las únicas festividades de diciembre pues también está la Navidad y Año Nuevo. Estas son todas las festividades de diciembre en este 2025:

12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe

Día de la Virgen de Guadalupe 16 al 24 de diciembre: Posadas navideñas

Posadas navideñas 22 de diciembre: Inician las vacaciones de invierno para estudiantes de educación básica

Inician las vacaciones de invierno para estudiantes de educación básica 24 de diciembre: Nochebuena

Nochebuena 25 de diciembre: Navidad

Navidad 31 de diciembre: Año nuevo (celebración de fin de año)

Cabe mencionar que las celebraciones no terminan en diciembre, pues continúan en enero con el Día de Reyes.