Las mejores películas románticas de Navidad para ver en tus vacaciones

Las mejores películas románticas de Navidad En esta lista encontrarás aquellas películas que escapan de ese molde del "amor navideño perfecto".

Diciembre arriba con luces coloridas, bebidas cálidas, obsequios especiales y la inevitable búsqueda de dejarte envolver por historias que reconfortan el corazón tras un año más superado.

Como un oasis en medio del ritmo acelerado de las fiestas y responsabilidades del fin de año, las películas navideñas nos regalan un espacio para respirar, sentir nostalgia y volver a creer en la magia de la Navidad, sobre todo, cuando este espíritu va acompañado del amor.

Ya sea que las veas en compañía o en un espacio que reservas para ti, estas recomendaciones están pensadas para convertir tu diciembre en un momento especial y abrazarte el alma con risas, ternura y romance.

El encanto irresistible del cliché navideño

En los últimos años, las llamadas ‘películas cliché navideñas’ han inundado los canales de televisión por suscripción y las plataformas de streaming, un producto que, si bien no apuntará a las grandes pasarelas rojas de premios en la industria del cine, todavía son historias que nos obsequian un escenario navideño en el que nunca nada podrá salir mal.

Sin embargo, ya habrá un momento para enumerar las mejores películas Hallmark de Navidad, pues en esta lista encontrarás aquellas películas que escapan de ese molde del ‘amor navideño perfecto’, llevándote por un camino más elaborado, significativo desarrollo de personajes y una historia de amor un poco más realista que casi podrás creer que puede ser posible hallarla fuera de la pantalla.

Las mejores películas románticas de Navidad y dónde verlas

Entre los títulos de las mejores historias románticas con temática navideña del cine, encontramos:

The Holiday (El Descanso), en Prime Video o Netflix.

Con los estelares rostros de Kate Winslet, Cameron Díaz, Jack Black y Jude Law, esta encantadora historia dirigida por Nancy Meyers, especialista en comedias románticas, y con banda sonora creada por el talentoso compositor Hans Zimmer, relata la historia de dos mujeres que deciden “cambiar” sus casas en sus descansos navideños para alejarse de sus decepcionantes vidas amorosas.

Durante su tiempo en el país y hogar de la otra, ambas protagonistas descubrirán una segunda oportunidad para el amor; empezando, por supuesto, por amarse a sí mismas.

While you were sleeping (Mientras Dormías), en Disney+.

Protagonizada por Sandra Bullock y Bill Pullman, un clásico del año 1995 que nos cuenta la historia de Lucy, una solitaria taquillera del metro enamorada de uno de sus clientes frecuentes. Durante el inivierno, es testigo de cómo el hombre cae a las vías, así que corre a rescatarlo.

Este accidente provoca que el hombre desconocido caiga en coma, así que Lucy se hace pasar por su prometida para poder verlo. Lo que no sabe, es que la familia del hombre deseará que pase la Navidad con ellos; lo que sabe aún menos, es que se enamorará del hermano de su prometido falso.

Love Actually (Realmente Amor), en Claro Video o Prime Video.

El clásico de clásicos para algunas personas; para otras, una comedia romántica que ha envejecido bastante mal. Cual sea la opción a la que te inclines, es imposible negar el impacto que Love Actually continúa teniendo cada Navidad hasta el año presente.

La película es una antología de historias entrelazadas que presentan diferentes situaciones: relaciones que inician, relaciones que terminan, relaciones separadas por el trabajo, el idioma o la distancia, incluyendo una adorable historia del primer amor infantil.

Love Hard (¡Qué duro es el amor!), en Netflix.

Esta comedia romántica contemporánea escapa definitivamente de la típica historia de amor navideña, llevándonos a la decepcionante actualidad de las aplicaciones de citas.

Protagonizada por Nina Dobrev y el comediante Jimmy O. Jang, esta película nos lleva a la aventura de Natalie, quien tras enamorarse de un chico a través de una app de citas, viaja a Nueva York para sorprenderlo. No obstante, su chico soñado resulta ser completamente distinto... literalmente.

Divertida, fresca y con un mensaje importante sobre cómo las personas cambian todo de sí mismas para ser amadas, Love Hard apunta a convertirse en un clásico de comedia navideña para esta época.

Last Christmas, en Netflix.

Esta comedia romántica del 2019 nos muestra la historia de Kate, interpretada por Emilia Clarke, una joven cínica que trabaja de Elfa y cuyo mundo cambia al conocer a Tom, un hombre optimista que la ayuda a enfrentar sus miedos y redescubrir su alegría, papel a cargo del actor Henry Golding.

Durante el transcurso de la película, los secretos entre ambos revelan una unión que ni Kate o el público espectador esperaba en un inicio.

Love at First Sight (La probabilidad estadística del amor a primera vista), en Netflix.

A pesar de haber sido estrenada en una fecha cercana a las fiestas de fin de año, así como tocar el tema de la alta probabilidad de relaciones románticas en la época navideña, esta película no se centra en la Navidad; sin embargo, sí lo hace en el amor.

La trama se desarrolla en un vuelo de Nueva York a Londres, donde Hadley y Oliver se conocen e instantáneamente tienen una conexión. No obstante, al bajar del vuelo, pierden el contacto y las probabilidades de reencontrarse se reducen al 2%, por lo que tendrán que desafiar los obstáculos durante su viaje para volver a hallarse.

Ahora que tienes esta información, es tiempo de preparar una buena taza de chocolate (o una botella de vino al estilo Bridget Jones) para consentir tu corazón con lo mejor del romance navideño.