Resultados Lotería Nacional 12 de diciembre de 2025: ganadores del Sorteo Especial 307

Sorteo Especial 307 de la Lotería Nacional Este viernes 12 de diciembre se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Especial 307 de la Lotería Nacional reúne este viernes 12 de diciembre a miles de personas que siguen con expectativa cada anuncio de números ganadores desde el Salón de Sorteos de la Ciudad de México.

La edición estará protagonizada pro los “niños gritones”, cuya voz guía el sorteo tradicional, enmarcado por la celebración a la Virgen de Guadalupe y por un cachito conmemorativo que honra a millones de peregrinos y familias.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 307 de la Lotería Nacional?

El premio mayor del Sorteo Especial 307 ascendió a 27 millones de pesos repartidos en dos series. Los participantes que apostaron por un cachito, con valor de 60 pesos, obtuvieron la opción de ganar una fracción del monto total o incluso llevarse la cifra completa dependiendo del número de boletos adquiridos.

La emisión dispuso de una bolsa global de 80 millones de pesos y un esquema que incorporó más de 12 mil premios y reintegros. Quienes eligieron una serie completa destinaron 1,200 pesos. Para reclamar la totalidad del premio mayor fue indispensable adquirir ambas series, con una inversión de 2,400 pesos.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial 307 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Especial 307 se transmite a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Miles de espectadores seguirán la secuencia de números anunciada por los “niños gritones”, quienes anunciarán quién se lleva el premio mayor.

La grabación permanece disponible para revisar cada momento de la emisión, cotejar boletos o confirmar resultados sin margen de error.

¿A qué hora es el Sorteo Especial 307 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial inicia a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El Salón de Sorteos funge como sede oficial y alberga el procedimiento completo, desde la extracción de bolillas hasta la validación final de los números ganadores.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Especial 307?

Los jugadores pueden verificar los resultados oficiales en la página de la Lotería Nacional. La plataforma ofrece una herramienta que permite ingresar el número de folio del cachito para confirmar de inmediato si obtuvo premio.

La lista completa de ganadores también se encuentra disponible en los puntos de venta autorizados y en las redes sociales institucionales, donde se publican las combinaciones premiadas tras cada sorteo.