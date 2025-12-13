Acusan por estafas a Fanki y advierten venta de boletos falsos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca

Sitios falsos se hacen pasar por Fanki La boletera oficial del partido México vs Portugal 2026, Fanki, sigue sin funcionar, lo que ocasionó que estafadores virtuales se aprovechen de la desesperación de los aficionados.

La expectativa por el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el 20 de marzo de 2026 como parte de la reinauguración del Estadio Azteca tras su remodelación para el Mundial 2026, se ha visto envuelta en un escándalo mediático por un serio conflicto alrededor de la venta de entradas.

Y es que miles de aficionados han denunciado fallas técnicas, confusión en el proceso de compra, posibles fraudes y la aparición de páginas falsas que ofrecen boletos para el partido, lo que ha generado alerta entre usuarios y autoridades.

Fallas técnicas desde el inicio

La boletera Fanki Sports fue designada como encargada oficial de la venta de boletos para el encuentro entre México y Portugal. La preventa enfrentó problemas desde sus primeras horas como caídas del sistema, filas virtuales que no avanzaban y reprogramaciones por parte de la empresa.

Usuarios reportaron que, aun después de horas de espera en la fila virtual, la plataforma presentaba mensajes genéricos o saturación que impedían completar una compra.

En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exigió a Fanki que proporcione información clara, precisa y verificable sobre el proceso de venta, después de que numerosos usuarios manifestaron pérdidas de tiempo y posibles cobros sin confirmación de boletos.

En redes sociales se multiplicaron las quejas de aficionados que narraron errores técnicos, tiempos de espera excesivos o el repentino anuncio de que los boletos estaban “agotados” sin haber logrado comprar.

Fallas de Fanki Aficionados reportan que siguen sin poder comprar entradas pese a hacer la "fila virtual" en el sitio web oficial

Estafas y páginas falsas

A la par de estos problemas, surgieron sitios web fraudulentos que buscan aprovechar la alta demanda. Uno de ellos utiliza el dominio fanky.com.mx, donde la letra Y sustituye a la I de la marca oficial, y ha ofrecido supuestos boletos a precios muy bajos (entre $100 y $500 pesos), cifras que no coinciden con los costos reales de la preventa oficial.

Este sitio falso utiliza logotipos y diseños que simulan ser la boletera legítima, pero no ofrece otro tipo de eventos —como suele hacer la plataforma oficial— lo que indica su clara intención de confundir y estafar a aficionados desprevenidos.

Hasta ahora, Fanki Sports no ha emitido un comunicado oficial específico sobre la aparición de este sitio fraudulento, lo que ha contribuido a la incertidumbre entre los usuarios que buscan asegurar su lugar para el partido.

Profeco lanza advertencia

En este contexto de estafas y compras inseguras, la Profeco ha emitido recomendaciones para evitar caer en este tipo de jugarretas y robos como las siguientes:

Verificar que el sitio web sea el oficial de Fanki Sports (fanki.com.mx, con I latina) y no variaciones con nombres similares.

Evitar páginas con precios excepcionalmente bajos, que suelen ser un indicio de boletos falsos.

Confirmar que la boletera ofrezca otros eventos legítimos, una característica típica de plataformas oficiales.

Profeco también ha insistido en que los consumidores tienen derecho a un proceso claro y seguro, y que en caso de detectarse prácticas engañosas la empresa podría enfrentar acciones oficiales.