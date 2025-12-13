Caravana Coca-Cola en Atizapán: Fecha, horario y ruta del desfile

Caravana Coca-Cola

La Caravana Coca-Cola regresa a Atizapán para llenar de alegría y magia las calles con su famoso desfile navideño. Este evento, que ya se ha convertido en una tradición esperada por muchas familias, promete encender el espíritu festivo con sus característicos camiones iluminados y el ambiente lleno de música y sorpresas.

Si quieres saber cuándo podrás disfrutar de este desfile, a qué hora pasa y por qué ruta recorrerá, aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas. ¡Prepárate para vivir una experiencia navideña única!

¿Cuándo y a qué hora pasará la Caravana Coca-Cola en Atizapán?

De acuerdo con la información oficial, el desfile navideño se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre, a partir de las 19:00 horas.

Ruta de la Caravana Coca-Cola en Atizapán

La ruta por la que pasará la Caravana Coca-Cola 2025 en Atizapán de Zaragoza, este domingo 14 de diciembre, contempla el tramo Palacio Municipal–Las Flores, desde el Boulevard Adolfo López Mateos hasta la Avenida Juárez, con llegada a Plaza Punto Atizapán.

¿Qué vialidades estarán cerradas por la Caravana Coca-Cola en Atizapán?

De acuerdo con la información emitida por el Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza, las vialidades que estarán cerradas por el paso de la Caravana Coca-Cola son las siguientes:

Blvd. Adolfo López Mateos (Desde el tramo de del Palacio Municipal hasta Las Flores)

(Desde el tramo de del Palacio Municipal hasta Las Flores) Avenida Juárez (Hasta el Mercado Soriana Atizapán)

Asimismo, el Gobierno recordó que los puentes peatonales serán solo para tránsito. Por tu seguridad, no podrás permanecer ni ver el espectáculo desde ellos.

Finalmente, se recomienda utilizar vías alternas para evitar retrasos y contratiempos.