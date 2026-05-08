Vocalista de El Recodo pide ayuda para localizar a su sobrino de 11 años; desapareció en Sonora. ( Instagram: @rickyrecodo)

La desaparición de Jesús Gabriel Yocupicio Orantes, de 11 años, provocó una movilización en redes sociales luego de que Ricardo Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo, solicitara públicamente apoyo para localizar a su sobrino en Hermosillo, Sonora.

El caso tomó relevancia después de que la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y la Fiscalía estatal difundieran la ficha oficial del menor, quien fue visto por última vez el pasado 30 de abril de 2026 en la capital sonorense. Desde entonces, autoridades mantienen activa una Alerta Amber ante el riesgo que podría enfrentar el menor.

¿Qué se sabe de la desaparición del sobrino de Ricky Yocupicio?

De acuerdo con la información difundida por autoridades de Sonora, Jesús Gabriel Yocupicio Orantes desapareció el 30 de abril de 2026 en Hermosillo, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el menor presuntamente habría sido sustraído por su madre en la colonia Las Quintas, motivo por el cual se activó la Alerta Amber para su búsqueda inmediata.

Las autoridades señalaron que desde ese día se desconoce el paradero del niño y que su integridad física podría encontrarse en riesgo.

Ricky Yocupicio compartió la ficha de búsqueda en redes sociales

Ricardo Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo, utilizó sus redes sociales para pedir apoyo a sus seguidores y ayudar a localizar a su sobrino desaparecido.

El cantante compartió la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, donde se incluyen los datos generales y características físicas del menor.

La publicación comenzó a difundirse rápidamente entre usuarios y seguidores del artista, aumentando el alcance de la búsqueda en plataformas digitales.

Estas son las características del menor desaparecido en Sonora

Según la ficha oficial, Jesús Gabriel Yocupicio Orantes tiene 11 años, es de nacionalidad mexicana y mide aproximadamente 1.50 metros de estatura.

Además, pesa alrededor de 50 kilogramos, tiene tez blanca o morena clara, complexión delgada, cabello negro ondulado y ojos color café o marrón. Como señas particulares, usa lentes y tiene cejas pobladas.

Hasta ahora, las autoridades informaron que se desconoce la ropa que portaba el día de su desaparición.

Autoridades mantienen habilitados números para reportes

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora habilitó el número 6622 297369 para recibir información relacionada con el caso.

Por su parte, la Fiscalía estatal también puso a disposición el número 662 289 88 00, extensión 15701, además del 9-1-1 para cualquier dato que ayude a localizar al menor desaparecido en Hermosillo.

Usuarios en redes sociales cuestionan el caso y señalan presunto conflicto familiar

Tras la difusión de la ficha de búsqueda compartida por Ricardo Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar públicamente el contexto de la desaparición del menor y señalaron que presuntamente se trataría de un conflicto familiar.

La usuaria Renata De Alba comentó en una de las publicaciones relacionadas con la Alerta Amber que, presuntamente, el menor se encontraría con su madre y no desaparecido.

“El niño está con su mamá, es un problema familiar, por eso no había ‘ALERTA ÁMBER’. Supuestamente están huyendo del papá por miedo y desobligado. El papá tiene varias denuncias por violento”, escribió.

En el mismo mensaje, la usuaria también cuestionó la forma en la que el caso fue difundido en redes sociales por el entorno del cantante.

“No deberían manejar las cosas así. Hay muchos niños desaparecidos que verdaderamente hay que buscar y encontrar. El vocalista de Banda El Recodo no debería aprovecharse del cariño de sus fans y seguidores pidiendo que localicen a su sobrino ‘desaparecido’ sin explicar el verdadero contexto del problema familiar”, agregó.

Por otra parte, la usuaria identificada como sinai.h02 publicó un comentario similar en otra de las publicaciones donde se compartió la ficha del menor.

“La persona que está denunciando es el papá, la misma persona que por mucho tiempo no cumplió con sus obligaciones, al igual que cuenta con denuncias en su contra por violencia”, escribió.

La usuaria añadió que, presuntamente, la familia del cantante tendría conocimiento de esa situación.

“Gabriel es un niño muy amado, cuidado y rodeado de respeto. No sabemos por qué su papá está haciendo las cosas de esta manera, afectando al hijo que dice querer”, concluyó.