Concierto de Yuri gratis en CDMX: horario, fecha y lugar Yuri se presentará en la alcaldía Venustiano Carranza completamente gratis; conoce todos los detalles (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Para celebrar el Día de las Madres, Yuri dará un concierto en la CDMX completamente gratis; conoce cuándo, a qué hora y dónde será.

La intérprete de “Detrás de Mi Ventana” se estará presentando en la alcaldía Venustiano Carranza con su show “Icónica Recargado”.

¿Dónde será el concierto gratis de Yuri?

El concierto de Yuri en la CDMX se llevará a cabo en la Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza y, junto con su show, habrá otras actividades, incluida la presentación de grupos musicales.

Aunque no se han informado cuáles son las otras actividades, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, ha informado que son sorpresas preparadas para las mamás.

¿Cuándo y a qué hora es el concierto gratuito de Yuri en la CDMX?

El concierto gratuito de Yuri para celebrar el Día de las Madres es organizado por la Alcaldía Venustiano Carranza y se llevará a cabo este sábado 9 de mayo a las 19:30 horas.

Sin embargo, grupos musicales sorpresa comenzarán a tocar en la Explanada desde las 18:00 horas. No obstante, recuerda que, al ser de acceso gratuito el concierto, deberás llegar con tiempo si quieres alcanzar un buen lugar para poder verla de cerca.

En caso de no poder asistir a este concierto de “La Reina del Pop Latino”, la presentación de Yuri en la alcaldía Venustiano Carranza se suma a la que tienen programada para el próximo 20 de mayo en el Auditorio Nacional.

Con su “Icónica Recargado”, se espera que Yuri cante sus más grandes éxitos, incluidos “Detrás de Mi Ventana”, “Cuando baja la marea”, “Es ella más que yo”, “Yo te pido amor” y “Maldita Primavera”.

Este próximo 9 de mayo, festejemos, con cariño y en grande, el Día de las Madres; tendremos la presentación estelar de *YURI*, así como varias sorpresas más. Te esperamos en la explanada de la Alcaldía. !No faltes!

Grupos musicales desde las 18:00 horas #ResultadosQueSeSienten pic.twitter.com/sxJUT4DGsb — EVELYN PARRA (@evelyn_parraA) May 5, 2026

Recomendaciones de seguridad para el concierto gratuito de Yuri en CDMX

Debido a que algunas personas optarán por llegar con horas de anticipación para alcanzar un buen lugar en el concierto de Yuri en la alcaldía Venustiano Carranza, se recomienda a los asistentes hidratarse adecuadamente, debido a las altas temperaturas que se han registrado en la CDMX.