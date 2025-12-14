PROFECO revela las mejores croquetas para perro según nutrición y precio

Profeco recomienda esta marca de croquetas para tu perro Especial

Todos los que amamos a nuestros lomitos sabemos que alimentarlos bien no solo es cuestión de cariño, sino de responsabilidad. Y elegir el alimento adecuado implica investigar, comparar y, sobre todo, saber en quién confiar.

En un mar de marcas de alimento para perros, ¿cómo saber cuál ofrece realmente lo que promete? Una reciente evaluación de calidad realizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha revelado sorpresas que, para muchos dueños de mascotas, pueden cambiar la forma de alimentar a sus mejores amigos.

Es por ello, que en esta nota te revelamos cuál es esa marca que la institución recomienda para mantener sanos a nuestros perritos. Toma nota.

¿Barato vs. calidad? Este fue el análisis de la Profeco

En un análisis exhaustivo, la PROFECO evaluó varias marcas de croquetas para perro disponibles en el mercado mexicano, revisando aspectos clave como contenido de proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales.

El objetivo fue identificar opciones que realmente cumplan con lo que prometen en sus etiquetas y que, además, ofrezcan una nutrición adecuada para las mascotas sin un precio excesivo.

¿Cuál es la marca de croquetas que recomienda la Profeco?

Contrario a lo que muchos podrían pensar, las marcas más populares como Pedigree o Dog Chow no encabezan la lista de recomendaciones según este análisis. La PROFECO destacó una alternativa que combina calidad premium con un precio accesible: se trata de las croquetas Ganador Premium para perros adultos de razas medianas y grandes, evaluadas como una de las mejores opciones por la dependencia. Con un costo aproximado de 1,175 pesos por un costal de 21 kg, esta marca no solo cubre lo esperado en términos nutricionales, sino que también ha mostrado beneficios importantes para la salud de los perros.

¿Qué nutrientes aportan las croquetas recomendadas por la Profeco?

Según los resultados publicados, una porción de 100 gramos de estas croquetas contiene:25.4 g de proteína15 g de grasa8.6 g de humedad3.6 g de fibra cruda39.8 g de carbohidratos7.7 g de cenizas395 kcal de energíaEstos valores, según PROFECO, garantizan una alimentación balanceada que favorece no solo la energía y fuerza del perro, sino también funciones digestivas y metabólicas saludables.

La evaluación de PROFECO demuestra que sí es posible encontrar croquetas económicas sin sacrificar calidad nutricional. Y lo más importante, este análisis preservará la salud de nuestro mejor amigo y su salud a largo plazo.